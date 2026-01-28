Мощный пожар на складе в Подмосковье — видео

28 января 2026, 21:15

Мощный пожар на складе в Одинцово — видео

Фото: istockphoto/wirot pathi

В Одинцово произошёл крупный пожар. В центре города горят производственные помещения. Как пишет SHOT, по предварительным данным, внутри могли находиться люди, однако сведений о пострадавших или погибших пока нет.