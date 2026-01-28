Достижения.рф

Мощный пожар на складе в Подмосковье — видео

Мощный пожар на складе в Одинцово — видео
Фото: istockphoto/wirot pathi

В Одинцово произошёл крупный пожар. В центре города горят производственные помещения. Как пишет SHOT, по предварительным данным, внутри могли находиться люди, однако сведений о пострадавших или погибших пока нет.



Журналисты сообщают, что огонь охватил склад с текстилем на Можайском шоссе. Над местом возгорания поднимается густой чёрный дым, зарево видно издалека.

Площадь пожара оценивается примерно в 1800 квадратов и, по информации источника, продолжает увеличиваться. Также отмечается, что в здании располагается магазин промышленной химии.



Ранее сообщалось, что стала известна причина пожара на автозаводе в Калуге.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0