Мощный пожар на складе в Подмосковье — видео
В Одинцово произошёл крупный пожар. В центре города горят производственные помещения. Как пишет SHOT, по предварительным данным, внутри могли находиться люди, однако сведений о пострадавших или погибших пока нет.
Журналисты сообщают, что огонь охватил склад с текстилем на Можайском шоссе. Над местом возгорания поднимается густой чёрный дым, зарево видно издалека.
Площадь пожара оценивается примерно в 1800 квадратов и, по информации источника, продолжает увеличиваться. Также отмечается, что в здании располагается магазин промышленной химии.
