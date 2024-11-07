В Дагестане задержали спортивного комментатора Рамазана Рабаданова

Фото: iStock/Rawf8
В Дагестане задержали общественного деятеля и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев.
«Вчера вечером на улице Ленина был задержан мой друг и коллега, общественник Рамазан Рабаданов. По информации, которую он озвучил своей семье, к нему подошли люди и засунули ему в куртку гранату», — написал Хадулаев в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время Рабаданов находится в изоляторе временного содержания Махачкалы. Хадулаев предположил, что задержание общественного деятеля связано с его визитами в суды, где рассматриваются дело с погромом в аэропорту Махачкалы, который произошел в октябре.
Официально задержание Рабаданова не подтверждалось.
Читайте также:
СК: Мужчину задержали после проникновения в школу под Челябинском
Пойман последний мигрант-насильник из сбежавших заключённых липецкой колонии
Жителя Бурятии осудили на 8 лет за попытку присоединиться к ВСУ
Элина Позднякова