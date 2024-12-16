В Дагестане женщина и её любовник до смерти избили заставшего их супруга

Фото: iStock/ MuhammadAlimaki
В Дагестане завершилось расследование по делу женщины, которая забила мужа куском плинтуса, а потом позвонила в полицию и заявила о нападении неизвестных, сообщил Teлеграм-канал Mash Gor.
Инцидент произошёл 25 декабря в 2023 году в Хасавюрте. Следователи узнали, что муж вернулся ночью домой и застал жену с любовником. Пара избила его до смерти. Затем возлюбленные придумали план: женщина позвонила в полицию и заявила сотрудникам правоохранительных органов, что в квартиру вломились двое неизвестных, ударившие её и расправившие с мужем. Любовник замаскировался с помощью одежды обвиняемой и ушел из дома до приезда сотрудников полиции. Видеокамеры в подъезде зафиксировали, как он в хиджабе спускался по лестнице и вышел на улицу.
Обвиняемые по уголовному делу — 33-летняя жена убитого и её 21-летний любовник, рассказала пресс-служба управления СК России по Дагестану. Им предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сейчас любовник и жена убитого находятся под стражей.
Читайте также:
NBC: в США пьяный 16-летний подросток убил четырёх родственников
В Екатеринбурге арестовали мужчину за попытку поджечь военкомат
Mash: в Видном покупательницы алкомаркета избили девушку и ее 10-летнего брата
Ольга Енгалычева