В Екатеринбурге арестовали мужчину за попытку поджечь военкомат

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Ленинский районный суд города Екатеринбурга на два месяца заключил под стражу местного жителя, который пытался поджечь военкомат.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда, мужчина обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»).
По данным Ленинского райсуда, арестованный — Дмитрий Баранов, ему 29 лет. Перед заседанием его родители рассказали журналистам, что их сын работает ландшафтным дизайнером, судимостей нет, в политических мероприятиях не участвовал.
Как писали местные СМИ, вечером 13 декабря екатеринбуржец бросил несколько коктейлей Молотова в здание военного комиссариата Свердловской области, 14 декабря его задержали, а на следующий день мужчине предъявили обвинение.
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По данным Ленинского райсуда, арестованный — Дмитрий Баранов, ему 29 лет. Перед заседанием его родители рассказали журналистам, что их сын работает ландшафтным дизайнером, судимостей нет, в политических мероприятиях не участвовал.
Как писали местные СМИ, вечером 13 декабря екатеринбуржец бросил несколько коктейлей Молотова в здание военного комиссариата Свердловской области, 14 декабря его задержали, а на следующий день мужчине предъявили обвинение.
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Анастасия Ларина