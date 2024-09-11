На юго-востоке Москвы горит стройка

Фото: istockphoto/Kara Capaldo
Стройка горит на юго-востоке столицы, информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва». На кадрах можно увидеть густой черный дым и языки пламени. Возгорание произошло на улице Юных Ленинцев.
Как сообщалось ранее, в пятиэтажке в Дедовске спасены от пожара восемь человек, а также попугай и две кошки.
В Мособлпожспасе отметили, что жильцы дома заметили в подъезде сильное задымление и обратились в экстренные службы. Выяснилось, что пожар происходит в квартире на втором этаже. Плотный дым не давал жильцам верхних этажей покинуть квартиры.
Огнеборцы среагировали оперативно. Спасены в том числе и дети. Пламя не перешло на другие квартиры, пострадавших нет.
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В Мособлпожспасе отметили, что жильцы дома заметили в подъезде сильное задымление и обратились в экстренные службы. Выяснилось, что пожар происходит в квартире на втором этаже. Плотный дым не давал жильцам верхних этажей покинуть квартиры.
Огнеборцы среагировали оперативно. Спасены в том числе и дети. Пламя не перешло на другие квартиры, пострадавших нет.
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Никита Кротов