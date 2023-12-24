В Дании тысячи ботинок выбросило на пляжи

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На севере Дании тысячи ботинок выбросило на пляжи после того, как судно компании A.P. Moller-Maersk (Maersk) потеряло 46 контейнеров с товарами во время шторма «Пиа».
Датский телеканал DR сообщает, что судно Mayview двигалось из немецкого города Бремерхафен в польский Гданьск. На Европу обрушился шторм. Из-за этого 22 декабря в Северном море потеряли 46 контейнеров с товарами.
Помимо обуви на пляжи выбросило медицинское оборудование и колеса для тачек.
Ранее сообщалось, что ураганный ветер частично сорвал крышу жилого дома в Сочи и вырвал с корнями более шести десятков деревьев, сообщает РИА Новости. Мэр города Алексей Копайгородский призвал местных жителей не выходить на улицу и остаться дома.
Один человек уже погиб, его придавило упавшим деревом. По информации Telegram-канала SHOT, трагедия произошла поздним вечером в субботу, 23 декабря, на сочинской улице 60-летия ВЛКСМ, пешеход погиб на месте от полученных травм.
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Помимо обуви на пляжи выбросило медицинское оборудование и колеса для тачек.
Один человек уже погиб, его придавило упавшим деревом. По информации Telegram-канала SHOT, трагедия произошла поздним вечером в субботу, 23 декабря, на сочинской улице 60-летия ВЛКСМ, пешеход погиб на месте от полученных травм.
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Мария Фирсова