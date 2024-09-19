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В деле дагестанских банкиров появились ювелирные украшения с 1814 бриллиантами

19 сентября 2024, 07:32
Фото: iStock/SergeyChayko

Фото: iStock/SergeyChayko

В банковской ячейке бывшего сотрудника дагестанского отделения Россельхозбанка были найдены ювелирные украшения с 1814 бриллиантами. Об этом информирует РИА Новости.
Расследуемое уголовное дело связано с бывшими сотрудниками филиала банка, которые, согласно версии следствия, содействовали дагестанскому заводу в получении кредита.

Сообщается, что правоохранительные органы арестовали банковскую ячейку. В ней, по данным агентства, находилось пять колец, семь пар сережек, одна из которых насчитывала 618 бриллиантов. Помимо этого, там было два браслета с алмазами, брошь и золотая цепь.



Отмечается, что всего в украшениях из серебра, золота и палладия было использовано 1550 бриллиантов, 24 топаза, 706 рубинов и 3 сапфира.

Аналитический Центр SOKOLOV выяснил, что Санкт-Петербург стал городом, жители которого наиболее часто покупают украшения с бриллиантами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стали известны подробности о задержанных со стрельбой в Тутаеве
#дело
#уголовное дело
#украшения
Полиция и Росгвардия проводят в Тутаеве под Ярославлем оперативные действия
19 сентября 2024, 08:25

Фото: istockphoto/blinow61

В городе Тутаеве Ярославской области правоохранители начали серию оперативных мероприятий. Их проводят полицейские совместно с бойцами Росгвардии.
Накануне вечером силовики провели серию задержаний в одном из спальных районов города, сообщает РИА Новости. Сообщается, что были задержаны около 20 человек, приехавших из Рыбинска «на разборки». ОМОН уложил пассажиров и водителей внедорожников лицом на землю, после чего их увезли в отдел полиции.

Кроме того, ОМОН и СОБР задержали участников массовой драки в Центральном парке. Сейчас выясняется, являлась ли она частью того же конфликта с приезжими из Рыбинска. В УМВД выясняют все обстоятельства происшедшего. Правоохранительные органы держат ситуацию в городе под контролем.

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#человек
#новости
#конфликт
#задержание
#полицейские
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Стали известны подробности о задержанных со стрельбой в Тутаеве
Shot: 20 задержанных в Тутаеве в Ярославской области приехали из Рыбинска
19 сентября 2024, 07:31

Фото: iStock/nixki

Правоохранители в городе Тутаеве Ярославской области задержали не менее 20 человек. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, в город мужчины приехали из Рыбинска на нескольких машинах для участия в разборках с местными жителями. Полиция отвезла задержанных в отделение на допрос для установления их личности и деталей «стрелки».

В Тутаеве Ярославской области жители сообщили о стрельбе и массовых задержаниях
В Тутаеве Ярославской области жители сообщили о стрельбе и массовых задержаниях

Напомним, что в Тутаеве произошла массовая драка со стрельбой. На место происшествия прибыли силы ОМОН и СОБР. Мужчинам грозит наказание по статье о хулиганстве, максимальный срок по которой составляет до семи лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что рации модели Icom V82, подобные тем, что взорвались в Ливане, можно приобрести в России. Согласно объявлениям на маркетплейсах, эти устройства доступны для покупки по цене до 6000 рублей.

До этого сообщалось, что в подмосковной Балашихе мужчина избил ветерана спецоперации, который имеет инвалидность и ходит на костылях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
#драка
#мужчина
#происшествия
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В Тутаеве Ярославской области жители сообщили о стрельбе и массовых задержаниях
Shot: полиция задержала при стрельбе 10 человек в Тутаеве в Ярославской области
19 сентября 2024, 02:30

Фото: istock/naveebird

В городе Тутаеве Ярославской области прошла операция полиции с задержанием более 10 человек, сообщают местные жители. По данным Telegram-канала Shot, во время операции в районе городского парка произошла стрельба.
Не уточняется, кто открыл огонь — полиция или подозреваемые. Полицейские остановили несколько автомобилей и задержали всех, кто находился внутри. Несколько человек пытались скрыться, но были задержаны. По информации канала «112», никто не пострадал, а в операции принимал участие спецназ. Подробности о причинах задержания пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что пятерых детей спасли работники Мособлпожспаса в ходе тушения пожара в девятиэтажном доме в Луховицах, сообщает пресс-служба ведомства. Пожарные оперативно прибыли на место, поднялись на автолестнице на четвёртый этаж и эвакуировали из горящей квартиры двух трёхлетних мальчиков, девятилетнего мальчика и одиннадцатилетнюю девочку. Кроме того, из охваченного огнём и дымом дома спасатели вывели восьмилетнего мальчика — для этого пришлось вскрыть дверь квартиры, в которой он находился.

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#полиция
#стрельба
#оружие
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В России тоже продаются рации, взорвавшиеся в Ливане
Взорвавшиеся в Ливане рации Icom V82 продаются в России
19 сентября 2024, 00:56

Фото: istock/zhudifeng

Рации модели Icom V82, подобные тем, что взорвались в Ливане, можно приобрести в России.
Согласно объявлениям, найденным РИА Новости на популярных маркетплейсах, эти устройства доступны для покупки по цене до шести тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в нескольких районах Ливана произошли взрывы устройств связи, вызвавшие пожары в жилых домах и автомобилях в южном пригороде Бейрута и других поселениях. Источники утверждают, что причиной инцидента стали взрывы раций, аналогичных тем, что продаются в России.

Ранее сообщалось, что взрывчатое устройство внутри пейджеров разработали специально для проведения операции в Ливане. Сообщается, что устройства обнаружения, имеющиеся даже в странах и международных аэропортах, не смогли обнаружить заложенный взрывчатый материал с использованием методов, сочетающих в себе алгоритмы, специфичные для этого процесса.

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#техника
#взрывы
#ливан
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«Что ты творишь?»: Бакальчук записала видео после стрельбы в офисе Wildberries
Бакальчук записала видеообращение к мужу после стрельбы в офисе Wildberries
18 сентября 2024, 21:35

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук обратилась к мужу Владиславу после стрельбы в офисе Wildberries, видеозапись она опубликовала Telegram-канале вечером 18 сентября.
«Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?», — говорит в видеообращении Татьяна Бакальчук.



Потасовка со стрельбой произошло 18 сентября у головного офиса Wildberries в Москве. В результате стрельбы погибли два охранника БЦ «Романов Двор», которые попытались оказать сопротивление вооруженным людям. Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а его супруга, Татьяна, говорит, что это — неудачный рейдерский захват.

После конфликта задержали около 20 человек. Что случилось на самом деле, разбирается Следственный комитет, куда вызвали на допрос Владислава Бакальчука.

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#следственный комитет
#маркетплейс
#стрельба
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#погибший
#уголовное дело
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Израиль взорвал тысячи раций членов «Хезболлы» в Ливане
18 сентября 2024, 21:26

Фото: iStock/Sergii Zhmurchak

Израиль взорвал тысячи раций, используемых членами шиитского движения «Хезболлах» в Ливане. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет портал Axios.
Ранее сообщалось, что в нескольких районах Ливана начали взрываться иные устройства связи, чем пейджеры. В частности, речь шла о рациях, автомобильных магнитолах и мобильных телефонах. Позднее появилась информация о детонации автомобилей, мопедов и бытовой техники.

По данным портала, разведывательные службы Израиля заранее установили в рации взрывные устройства, после чего отправили их в Ливан. Эти рации являются частью системы связи, которая должна использоваться в ходе войны с Израилем.

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#израиль
#ливан
#взрыв
#автомобили
#техника
#информация
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До 14 человек возросло число погибших после взрывов раций в Ливане
В результате взрывов раций в Ливане погибли 14 человек, пострадали 450
18 сентября 2024, 21:01

Фото: iStock/YuriyVlasenko

Число погибших от непрекращающихся взрывов раций в Ливане выросло до 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба местного центра чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Также отмечается, что до 450 человек увеличилось количество пострадавших.

Ранее в этот день сообщалось, что после массовой детонации пейджеров, которыми активно пользуются члены шиитского движения «Хезболла», начали взрываться другие устройства. В частности, речь шла о рациях, радиоприёмниках, автомобильных магнитолах и мобильных телефонах. Однако, помимо этого, наблюдались взрывы бытовой техники, автомобилей и мопедов.

Общее число пострадавших от двухдневных взрывов в Ливане оценивается в порядка трёх тысяч человек.

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#ливан
#взрыв
#пострадавший
#погибший
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Вслед за пейджерами в Ливане взрываются рации, бытовая техника и автомобили: Детали кровавой акции
Захарова: РФ выступает за расследование взрывов пейджеров в Ливане
18 сентября 2024, 20:42

Фото: РИА Новости / Виссам Матта

Во вторник, 17 сентября, в Ливане произошла практически одновременная детонация сотен пейджеров. В результате взрывов погибли десятки человек, ещё тысячи пострадали. 18 сентября Ливан накрыла еще одна волна взрывов. О том, что происходит в стране — в материале «Радио 1».

Как пейджеры могли взорваться

Пейджерами активно пользуются члены шиитского движения «Хезболлах» в качестве закрытой системы связи, которая меньше всего подвержена взлому и прослушиванию. В настоящее время нет точного объяснения тому, как они могли сдетонировать. Однако экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден убеждён, что в них ещё до отправки в Ливан было внедрено взрывное устройство. Позднее телеканал Al Jazeera подтвердил эту информацию, отметив, что взорвавшиеся пейджеры содержали до 20 граммов взрывчатки.
«Неотличимо от терроризма»: Сноуден назвал одну из причин детонации пейджеров в Ливане
«Неотличимо от терроризма»: Сноуден назвал одну из причин детонации пейджеров в Ливане

Кто стоит за терактом в Ливане

МИД Ливана после произошедшего выпустил заявление, в котором обвинил в произошедших взрывах Израиль. Предполагается, что представители израильской разведки «Моссад» получили доступ к средствам связи, которые должны быть переданы участникам «Хезболлы».

Они нанесли на аккумуляторы пейджеров взрывоопасное вещество, после чего отправили их в Ливан. Очевидцы сообщают, что на пейджеры начали активно поступать сообщения как раз перед взрывами. Очевидно, что от такой активной работы батарейки устройств перегрелись, что привело к детонации нанесённого на них вещества.

Новые взрывы в Ливане

18 сентября, на следующий день после детонации пейджеров поступила информация о том, что в Ливане продолжаются взрывы. Очевидцы сообщают, что теперь детонации подверглась другая техника. В частности, речь идёт о рациях, автомобильных магнитолах, радиоприёмниках и кухонной бытовой технике. Кроме того, начали взрываться машины и мопеды.
В Ливане начала взрываться бытовая техника
В Ливане начала взрываться бытовая техника

Число пострадавших и раненых в Ливане

По последним данным, в результате детонации пейджеров погибли 12 человек, среди которых двое детей. Число раненых достигло более 2,8 тысяч человек. В настоящее время число жертв уточняется, поскольку взрывы в Ливане не утихают.

Реакция России на взрыв пейджеров в Ливане

МИД РФ назвал произошедшее актом гибридной войны и осудил организаторов атаки, призвав стороны конфликта к сдержанности. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что этот инцидент обязательно необходимо расследовать, он требует международного внимания.

После этого появилась информация, что власти Ливана готовят обращение в Совбез ООН в связи с массовой детонацией пейджеров.

Причастность США к детонации устройств

Госдеп США заявил, что Вашингтон не причастен к массовой детонации пейджеров членов движения «Хезболлах». При этом издание Axios писало, что глава Минобороны Израиля Йоав Галант за несколько минут до начала взрывов звонил главе Пентагона Ллойду Остину.

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#ливан
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Wildberries окажет поддержку родным и близким погибших при стрельбе охранников
18 сентября 2024, 20:41

Фото: iStock/Imagesines

Руководство маркетплейса Wildberries окажет поддержку родным и близким двух охранников, погибших при перестрелке в центральном офисе компании в Москве. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.
Отмечается, что во время стрельбы скончались два охранника БЦ «Романов Двор», которые попытались оказать сопротивление ворвавшимся вооружённым людям.

Компания принесла соболезнования родным и близким погибшим, а также пообещала оказать семьям всю необходимую поддержку.

Также в Wildberries добавили, что в результате перестрелки были ранены другие сотрудники охраны центра и прибывшие на место полицейские.

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#стрельба
#погибший
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#соболезнования
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