В деле дагестанских банкиров появились ювелирные украшения с 1814 бриллиантами

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В банковской ячейке бывшего сотрудника дагестанского отделения Россельхозбанка были найдены ювелирные украшения с 1814 бриллиантами. Об этом информирует РИА Новости.
Расследуемое уголовное дело связано с бывшими сотрудниками филиала банка, которые, согласно версии следствия, содействовали дагестанскому заводу в получении кредита.
Сообщается, что правоохранительные органы арестовали банковскую ячейку. В ней, по данным агентства, находилось пять колец, семь пар сережек, одна из которых насчитывала 618 бриллиантов. Помимо этого, там было два браслета с алмазами, брошь и золотая цепь.
Отмечается, что всего в украшениях из серебра, золота и палладия было использовано 1550 бриллиантов, 24 топаза, 706 рубинов и 3 сапфира.
Аналитический Центр SOKOLOV выяснил, что Санкт-Петербург стал городом, жители которого наиболее часто покупают украшения с бриллиантами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что правоохранительные органы арестовали банковскую ячейку. В ней, по данным агентства, находилось пять колец, семь пар сережек, одна из которых насчитывала 618 бриллиантов. Помимо этого, там было два браслета с алмазами, брошь и золотая цепь.
Отмечается, что всего в украшениях из серебра, золота и палладия было использовано 1550 бриллиантов, 24 топаза, 706 рубинов и 3 сапфира.
Аналитический Центр SOKOLOV выяснил, что Санкт-Петербург стал городом, жители которого наиболее часто покупают украшения с бриллиантами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова