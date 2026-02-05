В деле Долиной появились новые детали

05 февраля 2026, 11:10

ФСИН: фигурант по делу Долиной Леонтьев участвовал в схеме после освобождения

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Дмитрий Леонтьев, осужденный по делу о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной, участвовал в афере уже после освобождения из колонии, где отбывал наказание за другое преступление. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-бюро ФСИН России.