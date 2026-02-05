В деле Долиной появились новые детали
Дмитрий Леонтьев, осужденный по делу о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной, участвовал в афере уже после освобождения из колонии, где отбывал наказание за другое преступление. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-бюро ФСИН России.
Ранее в СМИ появлялись сообщения, что Леонтьев мог быть причастным к мошенничеству, находясь в исправительном учреждении. Однако во ФСИН подчеркнули, что на момент совершения инкриминируемого ему преступления он не был в местах лишения свободы.
В ведомстве уточнили, что Леонтьев подключился к схеме после освобождения из колонии в Марий Эл. Там он ранее отбывал срок по другому делу.
В конце ноября Балашихинский городской суд Московской области приговорил четверых участников дела о мошенничестве с квартирой Долиной к наказаниям от четырех до семи лет. Максимальный срок получил житель Йошкар-Олы Леонтьев. По данным прокуратуры, его вовлек в преступление другой обвиняемый Артур Каменецкий, а на карту Леонтьева Долина перевела десять миллионов рублей.
