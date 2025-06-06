В деле экс-губернатора Курской области Смирнова появился новый фигурант

06 июня 2025, 05:23

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Мещанский суд Москвы постановил арестовать гендиректора компании «Интергазоил» Дмитрия Спиридонова по делу о хищении и растрате средств при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.







«Избрать в отношении Спиридонова Дмитрия Юрьевича, обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу» — говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении агентства.