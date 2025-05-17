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Хинштейн рассказал об ущербе фигурантов дела о фортификациях в Курской области

Хинштейн: ответчики по делу о фортификациях присвоили бюджетные 4,1 млрд рублей
Александр Хинштейн (Фото: Telegram @Hinshtein)

Александр Хинштейн (Фото: Telegram @Hinshtein)

Ответчики по иску о возведении фортификационных сооружений в Курской области присвоили себе бюджетные средства, нанеся государству ущерб в размере до 4,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24».
Глава приграничного региона сообщил, что суд первой инстанции удовлетворил иск Генпрокуратуры, который поддерживало правительство Курской области. Полтора месяца назад надзорное ведомство требовало вернуть в бюджет 3,2 миллиарда рублей. В результате, сумма ущерба была увеличена до 4,1 миллиарда рублей.

Хинштейн добавил, что деньги, выделенные на строительство оборонительных сооружений на границе, были присвоены.

По решению суда, средства будут изъяты у экс-руководителей Корпорации развития Курской области, компании-подрядчиков, бенефициаров и руководителей этих компаний.

Напомним, что в середине апреля Мещанский суд Москвы арестовал бывшего губернатора региона Алексея Смирнова и экс-первого замгубернатора Алексея Дедова, обвиняемых в особо крупном мошенничестве.

После официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что задержанные организовали хищение выделенного из бюджета миллиарда рублей, которые должны были быть потрачены на строительство фортификаций.

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#хищение
Песков озвучил принципиальный момент при подписании документов с Украиной
Песков: России принципиально, кто будет подписывать документы со стороны Украины
17 мая 2025, 20:39

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Для России важно, кто со стороны Украины будет подписывать документы, согласованные во время переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с «Интерфаксом».
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что для российской стороны главным и принципиальным остаётся, кто именно от украинской делегации будет подписывать документы.

Ранее в этот день Песков заявил, что Россия в скором времени подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня.

Также Песков раскрыл, когда состоится встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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#россия
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Медведев раскрыл, к чему может привести провал переговоров по Украине
Медведев: неудачные переговоры могут привести к ухудшению конфликта
17 мая 2025, 19:40

Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что мирные переговоры не всегда могут приводить к окончанию боевых действий, а в случае неудачи могут и вовсе привести к «более ужасной стадии» конфликта с новыми участниками и видами вооружения. Об этом он написал в соцсети Х, обратившись к «врагам России».
Ранее в Киеве состоялась встреча так называемой коалиции желающих, в которой приняли участие французский президент Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.

Макрон и Мерц заявили, что в течение нескольких дней в отношении России может быть введён очередной пакет санкционных ограничений. Это произойдёт в том случае, если Москва не примет условия 30-дневного перемирия, которое предложил Запад.

Однако напомним, что киевский режим до этого нарушал все вводимые перемирия и до сих пор не отменил введённый Владимиром Зеленским на законодательном уровне запрет на проведение переговоров с российской стороной.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал телефонные разговоры с Путиным и Зеленским на следующей неделе.

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Трамп раскрыл, что помешало ВС РФ дойти до Киева
Трамп: ВС РФ могли достичь Киева за пять часов
17 мая 2025, 15:10

Фото: iStock/Anna_Anikina

Президент США Дональд Трамп заявил, что российские войска могли дойти до Киева за пять часов, однако им помешала грязь. Об этом американский лидер рассказал в беседе с Fox News.
«Если бы он (президент России Владимир Путин — прим. ред.) не застрял в грязи, окруженный своими армейскими танками, он был бы в Киеве примерно через пять часов», – заявил Трамп.
Однако накануне зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ВС РФ в 2022 году находились всего в 13 километрах от Киева и могли достигнуть главной улицы украинской столицы всего за три часа. Парламентарий выдвинул свою версию, почему этого не произошло. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Ранее в ходе этого же интервью Трамп заявил, что ему необходимо встретиться с Путиным.

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Ирина Шихман*: Проукраинская позиция, статус иноагента и бегство в Израиль. Чем сейчас на жизнь зарабатывает журналистка?
17 мая 2025, 13:15

Ирина Шихман* (Фото: Instagram**@ irinashikhman)

Сегодня, 17 мая, свой 41-й день рождения отмечает Ирина Шихман* — бывшая российская журналистка, телеведущая и видеоблогер. Автор YouTube-канала «А поговорить?» в ноябре 2022 года получила статус иноагента и эмигрировала в Израиль. За что интервьюера внесли в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, и планируется ли возвращение журналистки в Россию, читайте в материале «Радио 1».

Начало карьеры


Ирина Шихман* появилась на свет 17 мая 1984 года в городе Томске. Будущая журналистка училась в гуманитарном лицее, где впервые и был обнаружен ее писательский талант. Уже к 13 годам девочка начала работать в сфере журналистики и брала интервью в качестве ведущей программы «Обстоятельства» на телеканале «СТС-Открытое ТВ».

Выпускница школы Шихман* поступила в Томский государственный университет на факультет журналистики, но, охваченная сильным чувством, решила последовать за своим возлюбленным в Санкт-Петербург, оставив учёбу.

В 2007 году, после двух лет проживания в северной столице, Ирина начала свою карьеру в качестве корреспондента на телеканале СТС. В рамках программы «Истории в деталях» она освещала различные события.

Спустя некоторое время Шихман* по приглашению Сергея Майорова, ведущего программы «Истории в деталях», переехала в Москву. В течение семи лет она работала в его команде в качестве журналиста. В рамках этой работы она участвовала в создании таких телевизионных проектов, как «Детали. Новейшая история» на телеканале СТС и «Дневник наблюдений» на «Пятом канале».

Свои проекты


Ирина Шихман* (Фото: Instagram**@ irinashikhman)

В сентябре 2014 года на телеканале «Москва 24» стартовала новая программа «Просто люди», которую вела Шихман*. А в марте 2015 года она запустила свой проект «Понаехали», рассказывающий о том, как успешные люди покоряют Москву.

В период с 30 января по 24 декабря 2016 года Шихман*, совместно с Марией Рыбаковой и Анастасией Трегубовой, вела программу «Ой, всё!». В качестве гостей программы выступали известные деятели шоу-бизнеса, представители прессы, исполнители и другие интересные личности.

В конце 2017 года Ирина Шихман* запустила авторский канал на YouTube под названием «А поговорить?», где берет интервью у известных людей из разных сфер деятельности и выпускает документальные фильмы.

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Статус иноагента


Ирина Шихман* (Фото: Instagram**@ irinashikhman)

После начала СВО Ирина Шихман* начала транслировать на своем канале русофобский контент. На канале «А поговорить?» все чаще стали освещаться вопросы спецоперации России на Украине однобоко и недостоверно. Среди гостей преобладали известные личности, занимающие проукраинскую позицию, или украинские деятели.

За участие в политической деятельности в интересах зарубежных спонсоров и распространение информации от других агентов иностранного влияния, а также за предоставление площадки для распространения негативных комментариев о решениях российских властей и недостоверных данных о специальной военной операции 18 ноября 2022 года Министерство юстиции России включило Ирину Шихман* в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Бегство и Израиль


Ирина Шихман* (Фото: Instagram**@ irinashikhman)

Сменить место пребывания журналистка поспешила буквально через пару недель после начала СВО. В качестве новой родины Шихман* выбрала Израиль. После получения статуса иноагента журналистка поспешила избавиться от имущества в России, написав договор дарения на московскую квартиру в пользу своей матери.

Скромная двушка на северо-востоке Москвы, улица Палехская, дом 9, впоследствии была продана, так же как и автомобиль Шихман* модели Mercedes-Benz GLA-Klass 2021 года выпуска. Вырученные деньги журналистка пустила на обустройство жизни в новой стране.

Шихман* сейчас


Ирина Шихман* и Евгений Казачков (Фото: Instagram**@ irinashikhman)

Канал «А поговорить?» по-прежнему ведет свою работу на площадке YouTube, правда, уже с соответствующей маркировкой иноагента. Проект существует благодаря рекламным кампаниям, которые приобретают российские организации через своего представителя. Среди клиентов Шихман* — Grow Food, SkillFactory, Contented, «Чики Рики» и другие компании. Еще в 2022 году канал приносил ведущей не менее 26,4 миллионов рублей в год.

Помимо этого, Шихман* предлагает свою продукцию с символикой «А поговорить?» — принты и логотипы, которые отражают проблемы, существующие в России, но при этом пользуются спросом и среди граждан РФ. Кроме того, на территории России какое-то время работало ООО «ЕМГ Ирина», учредителем которой являлась Шихман*. В 2022 году ее прибыль составляла 3 357 967 рублей. По состоянию на 2025 год компания ликвидирована, а значит, беглая журналистка лишилась части доходов из России.

В октябре 2022-го года журналистка вышла замуж за сценариста Евгения Казачкова. Свадьба Ирины* и Евгения состоялась в Израиле, где влюбленные и живут до сих пор.


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* Признана иноагентом, а также террористом и экстремистом в РФ
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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#сво
#статьи
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The National Interest: испытания «Орешника» являются предупреждением для Украины
The National Interest: испытания «Орешника» являются предупреждением для Украины
17 мая 2025, 12:44

Фото: iStock/sb2010

Россия продолжает развивать свои передовые гиперзвуковые оружейные платформы. Американское издание The National Interest полагает, что «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы и даже западном побережье США.
В публикации отмечается, что этот вид российского вооружения превосходит по характеристикам, например, системы хуситов.
«Если русские решат нанести удар по Западу с помощью этих систем — даже в ограниченном количестве — разрушения будут катастрофическими», — подчеркнули американские аналитики.
По мнению авторов статьи, новые испытания «Орешника» могут стать предупреждением для Украины о бесперспективности военного противостояния, поскольку системы ПВО НАТО не смогут защитить страну. Также они добавили, что российский ВПК создает такие системы, о которых Пентагон может только мечтать.

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