Хинштейн рассказал об ущербе фигурантов дела о фортификациях в Курской области

Александр Хинштейн (Фото: Telegram @Hinshtein)
Ответчики по иску о возведении фортификационных сооружений в Курской области присвоили себе бюджетные средства, нанеся государству ущерб в размере до 4,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24».
Глава приграничного региона сообщил, что суд первой инстанции удовлетворил иск Генпрокуратуры, который поддерживало правительство Курской области. Полтора месяца назад надзорное ведомство требовало вернуть в бюджет 3,2 миллиарда рублей. В результате, сумма ущерба была увеличена до 4,1 миллиарда рублей.
Хинштейн добавил, что деньги, выделенные на строительство оборонительных сооружений на границе, были присвоены.
По решению суда, средства будут изъяты у экс-руководителей Корпорации развития Курской области, компании-подрядчиков, бенефициаров и руководителей этих компаний.
Напомним, что в середине апреля Мещанский суд Москвы арестовал бывшего губернатора региона Алексея Смирнова и экс-первого замгубернатора Алексея Дедова, обвиняемых в особо крупном мошенничестве.
После официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что задержанные организовали хищение выделенного из бюджета миллиарда рублей, которые должны были быть потрачены на строительство фортификаций.
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Хинштейн добавил, что деньги, выделенные на строительство оборонительных сооружений на границе, были присвоены.
По решению суда, средства будут изъяты у экс-руководителей Корпорации развития Курской области, компании-подрядчиков, бенефициаров и руководителей этих компаний.
Напомним, что в середине апреля Мещанский суд Москвы арестовал бывшего губернатора региона Алексея Смирнова и экс-первого замгубернатора Алексея Дедова, обвиняемых в особо крупном мошенничестве.
После официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что задержанные организовали хищение выделенного из бюджета миллиарда рублей, которые должны были быть потрачены на строительство фортификаций.
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Анастасия Чинкова