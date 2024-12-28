В рабство или на органы: молодой отец из Оренбурга хотел продать своего малолетнего сына, пока его мать находилась в тюрьме

Фото: iStock/ Wavebreakmedia
В Оренбурге задержали 21-летнего молодого человека. В отношении его завели уголовное дело по статье «Торговля несовершеннолетним, находящимся в беспомощном состоянии». Выяснилась, что парень собирался продать своего 1,5-годовалого сына. Мать малыша тогда была в колонии и поэтому не имела возможности помешать своему возлюбленному. Всё могло закончиться плачевно, если бы вовремя не вмешались полицейские.
Маленький Юра (имя изменено) своего отца особо и не видел. Когда он родился, Дмитрий уже не первый раз сидел в тюрьме. Отец мальчика занимался продажей украденного в сетевых магазинах. По сути это был его единственный заработок. В большинстве своём молодой человек воровал предметы бытовой химии или сыры. Партнёр по жизни Ольга помогала возлюбленному с его «бизнесом». Поэтому в 2021 году Дмитрий в иной раз предстал перед судом. С сыном молодой человек познакомился лишь три месяца назад.
Сразу после освобождения Дмитрия в колонию попала Ольга. Даже наличие маленького ребенка не дало ей никаких послаблений, поскольку муж как раз вышел на свободу — он же законный представитель Юры.
Фото: iStock/ zoka74
Сначала Дмитрий честно выполнял родительские обязанности: гулял с мальчиком, водил его в гости к родственникам, всем демонстрировал тёплую заботу о малыше.
Позже выяснилось, Дмитрий уже изначально вынашивал план избавления от сына. Малыша он считал обузой и стал аккуратно узнавать про вариант с продажей ребёнка. Молодой человек обратился к представителям серьезного криминального мира, чтобы те нашли ему покупателя. Дмитрий долго не обдумывал цену и назвал её с потолка — за малыша он запросил полтора миллиона рублей, передавала «КП-Оренбург». Он прямо говорил, что дальнейшая судьба сына его не волнует, молодой человек готов был продать ребёнка на органы или в рабство. Отца интересовали лишь деньги.
Дмитрия задерживали в момент получения денег от «покупателя». После того, как парня арестовали, он даже не смог объяснить содеянное. 7 декабря Дмитрия заключили под стражу. Он может лишиться свободы сроком до 10 лет.
Спасенного малыша отправили в социальное учреждение. Отдавать иным близким не стали, так как семьи родственников Юры нельзя назвать благополучными. В настоящий момент прорабатывается вопрос о лишении родительских прав и Дмитрия, и Ольги. Но мать ребёнка не согласна и уверяет, что если бы она не была в колонии, то никогда бы не допустила такого, ведь очень любит малыша.
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Сразу после освобождения Дмитрия в колонию попала Ольга. Даже наличие маленького ребенка не дало ей никаких послаблений, поскольку муж как раз вышел на свободу — он же законный представитель Юры.
Фото: iStock/ zoka74
Сначала Дмитрий честно выполнял родительские обязанности: гулял с мальчиком, водил его в гости к родственникам, всем демонстрировал тёплую заботу о малыше.
Позже выяснилось, Дмитрий уже изначально вынашивал план избавления от сына. Малыша он считал обузой и стал аккуратно узнавать про вариант с продажей ребёнка. Молодой человек обратился к представителям серьезного криминального мира, чтобы те нашли ему покупателя. Дмитрий долго не обдумывал цену и назвал её с потолка — за малыша он запросил полтора миллиона рублей, передавала «КП-Оренбург». Он прямо говорил, что дальнейшая судьба сына его не волнует, молодой человек готов был продать ребёнка на органы или в рабство. Отца интересовали лишь деньги.
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Дмитрия задерживали в момент получения денег от «покупателя». После того, как парня арестовали, он даже не смог объяснить содеянное. 7 декабря Дмитрия заключили под стражу. Он может лишиться свободы сроком до 10 лет.
Спасенного малыша отправили в социальное учреждение. Отдавать иным близким не стали, так как семьи родственников Юры нельзя назвать благополучными. В настоящий момент прорабатывается вопрос о лишении родительских прав и Дмитрия, и Ольги. Но мать ребёнка не согласна и уверяет, что если бы она не была в колонии, то никогда бы не допустила такого, ведь очень любит малыша.
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Ольга Енгалычева