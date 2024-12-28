В рабство или на органы: молодой отец из Оренбурга хотел продать своего малолетнего сына, пока его мать находилась в тюрьме

В Оренбурге задержали 21-летнего молодого человека. В отношении его завели уголовное дело по статье «Торговля несовершеннолетним, находящимся в беспомощном состоянии». Выяснилась, что парень собирался продать своего 1,5-годовалого сына. Мать малыша тогда была в колонии и поэтому не имела возможности помешать своему возлюбленному. Всё могло закончиться плачевно, если бы вовремя не вмешались полицейские.