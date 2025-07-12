В деле напавшего на девочек подростка в Домодедово появились подробности

12 июля 2025, 22:27

kp.ru: напавший на девочек в Домодедово подросток собрал огнемет

Фото: istockphoto/Andrey Mikhaylov

У задержанного за нападение на девочек в Домодедово подростка имеется пиромания. Как сообщает KP.RU, 16-летний юноша считался странным, в поселке у одноименной авиагавани он живет уже два года.





Местные жители жаловались собственнику жилья, которое снимает семья задержанного, но это не дало результатов.





«У него пиромания (патологическая страсть к поджогам. — прим. ред.). Он даже собрал огнемет по роликам в интернете: из зажигалки и баллончика с дезодорантом. И снимал на видео, как сжигает предметы», — сказано в публикации.

