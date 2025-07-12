В деле напавшего на девочек подростка в Домодедово появились подробности
kp.ru: напавший на девочек в Домодедово подросток собрал огнемет
У задержанного за нападение на девочек в Домодедово подростка имеется пиромания. Как сообщает KP.RU, 16-летний юноша считался странным, в поселке у одноименной авиагавани он живет уже два года.
Местные жители жаловались собственнику жилья, которое снимает семья задержанного, но это не дало результатов.
«У него пиромания (патологическая страсть к поджогам. — прим. ред.). Он даже собрал огнемет по роликам в интернете: из зажигалки и баллончика с дезодорантом. И снимал на видео, как сжигает предметы», — сказано в публикации.Теперь подростку предстоит психиатрическая экспертиза: парень внятно разговаривает, но по описанию им своих действий можно предположить ментальное расстройство. Нападение на школьниц 13 и 16 лет произошло накануне в пятницу, 11 июля. Злоумышленник подбежал к девочкам в маске, распылил газ в их сторону и ударил по голове молотком. Пострадавших госпитализировали.