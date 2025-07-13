Среди восьми пострадавших в крупном ДТП на Камчатке троих выписали из больницы

13 июля 2025, 02:17

Фото: iStock/Golfcuk

Три человека, пострадавшие в ДТП на Мильковской трассе Камчатки 12 июля, выписаны на амбулаторное лечение. Пятеро других пострадавших продолжают находиться в медицинских учреждениях края. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.





Ранее сообщалось, что в результате этого ДТП погибла девятилетняя девочка. Авария произошла из-за того, что 40-летняя водительница Toyota Land Cruiser Prado не справилась с управлением на 181-м км трассы «Петропавловск-Камчатский – Мильково». Всего в машине было девять человек.



По состоянию на утро 13 июля четверо детей остаются в больницах: трое в детской краевой и один в краевой больнице имени Лукашевского. Их состояние оценивается как стабильное. Среди взрослых один человек продолжает лечение в городской больнице №2.





«По имеющимся у Минздрава края данным, угрозы их жизни нет. Остальные пострадавшие в ДТП жители края выписаны на амбулаторное лечение», — пояснил Мельников.