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СК открыл дело по факту стрельбы в Марксе Саратовской области

Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

По факту стрельбы в Марксе Саратовской области возбуждено уголовное дело, проинформировала пресс-служба регионального СУ СК РФ.
«Возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины и покушения на убийство двух мужчин в Марксе (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — прокомментировали в ведомстве.
По предварительным данным следователей, стрельба произошла на фоне конфликта на дороге между водителями. Злоумышленник выстрелил в двух человек, находящихся в салоне машины. Один человек погиб, у него остался ребенок, вторым сейчас занимаются медики. Личность стрелявшего устанавливают.



Ранее вскрылись подробности стрельбы в Саратовской области.

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#мир
#россия
#саратовская область
#стрельба
#криминал
#уголовное дело
#следственный комитет
#новости
Появились подробности стрельбы в Марксе Саратовской области
Один человек погиб, еще один госпитализирован из-за стрельбы в Марксе
24 ноября 2024, 15:10

Фото: istockphoto/Dzurag

Подробности стрельбы в Марксе Саратовской области опубликовал Telegram-канал Shot.
Авторы публикации уточняют, что, по предварительной информации, стрелявший выбрал жертв заранее. Одного человека госпитализировали, второй погиб. По словам местных жителей, у погибшего остался ребенок-второклассник.

Перед этим очевидцы сообщили, что в Марксе произошла стрельба. Нападавший передвигался на машине и покинул место преступления. В регионе объявили план «Перехват».

Стрельбу слышали неподалеку от Парка Победы. Ранее стало известно, что третьекурсница ФСИН из Свердловского региона свела счеты с жизнью. Уточнялось, что девушка обвинила в произошедшем педагогов.

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#мир
#россия
#саратовская область
#стрельба
#криминал
#новости
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В Саратовской области неизвестный начал расстреливать людей на улицах Маркса
SHOT: неизвестный открыл стрельбу по людям в городе Марксе Саратовской области
24 ноября 2024, 14:38

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Неизвестный мужчина открыл огонь по людям в городе Марксе Саратовской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Утверждается, что преступник передвигался на автомобиле и скрылся с места преступления. В регионе объявлен план «Перехват»

По данным очевидцев, звуки выстрелов слышали недалеко от местного парка Победы. Согласно предварительной информации, один человек погиб, ещё один ранен. Стрелявшего ищут.

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#саратовская область
#стрельба
#пистолет
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Курсантка ФСИН из Свердловской области свела счеты с жизнью
24 ноября 2024, 14:03

Фото: istockphoto/blinow61

Третьекурсница рязанской академии ФСИН из Свердловской области Арина К. свела счеты с жизнью, пишет Telegram-канал «Генерал ФСИН». По данным портала YA62.ru, девушка была курсантом экономического факультета. Известно, что погибшая обвинила преподавателей в своей смерти.
Согласно открытым источникам, девушка с одинаковыми ФИО и датой рождения родилась и училась в Пензенском регионе.

В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области проинформировали о недостоверных данных. По информации ведомства, свердловский ГУФСИН не имел контракта с кандидатом и не направлял его на обучение, пишет URA.RU.

Также мама погибшей третьекурсницы поговорила с журналистами URA.RU, сказав, что они из Пензенской области и не жили в Свердловской.

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В Барнауле загорелся склад с резиной и емкостями из-под горючих жидкостей
Склад с емкостями из-под горючих жидкостей горит в Барнауле на 6 тыс квадратах
24 ноября 2024, 14:02

Фото: istockphoto/blinow61

Склад с автомобильной резиной и емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей загорелся в Барнауле на площади 6 тысяч «квадратов». Об этом проинформировало МЧС России в Telegram-канале.
На месте работают 106 сотрудников ведомства и 31 единица техники. Отмечается, что к тушению пожара также привлечен пожарный поезд.

Информация о пострадавших в настоящее время не сообщалась.

Ранее стало известно, что в селе Новоселье Купинского района Новосибирска при пожаре в частном доме погибли мать и четверо детей. Пожар потушили на площади 80 квадратных метров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Устроившего стрельбу возле посольства Израиля в Иордании ликвидировали
Al Jazeera: устроившего стрельбу возле посольства Израиля в Иордании застрелили
24 ноября 2024, 08:09

Фото: iStock/gorodenkoff

Силы безопасности Иордании застрелили человека, который открыл стрельбу по полицейскому патрулю возле израильского посольства в Аммане. Об этом информирует катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на Управление общественной безопасности королевства.
Уточняется, что три сотрудника полиции получили ранения средней тяжести и были госпитализированы. На время проведения операции были заблокированы все дороги, которые вели к диппредставительству. Также в воздух поднималась беспилотная авиация.

Согласно информации источника, квартал, где располагается посольство, находится под усиленной охраной, так как уже долгое время является местом проведения массовых акций протеста против действий Израиля в секторе Газа.

По данным телеканала Al Arabiya, в результате поисков удалось найти вооруженного человека, который вступил с правоохранителями в перестрелку. Отмечается, что злоумышленник был уничтожен ответным огнем. Сведений о его личности и мотивах в настоящее время не поступало.

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#сектор газа
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Глава МИД Ирана взял под контроль инцидент со студентами КФУ
Посол Ирана: глава МИД Аракчи взял под контроль инцидент со студентами КФУ
24 ноября 2024, 07:51

Фото: iStock/Rainer Puster

Посол Ирана в Москве Казем Джалали написал в социальной сети X, что министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи взял под личный контроль инцидент, в ходе которого два иранских студента Казанского федерального университета были задержаны после конфликта в университетском визовом центре.
Дипломат подтвердил, что на данный момент молодые люди находятся на свободе. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Посол назвал произошедший инцидент неприемлемым. Ранее Джалали призвал наказать правоохранителей за задержание иранских студентов в Казани.

Напомним, в пятницу, 22 ноября, в Казани произошел конфликт двух иностранцев в очереди в департамент внешних связей КФУ, где они получают документы для пребывания в РФ, который перерос в драку. Участников драки задержали, однако один из них успел напасть на полицейского. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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У посольства Израиля в столице Иордании раздались выстрелы
Reuters: полиция после выстрелов оцепила район посольства Израиля в Аммане
24 ноября 2024, 06:40

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В посольстве Израиля в столице Иордании Аммане прозвучали выстрелы. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.
По свидетельствам очевидцев, на место происшествия выехали медицинские бригады, а полиция оцепила место.

«Полиция Иордании оцепила район поблизости израильского посольства в столице Аммане после того, как были слышны выстрелы», – говорится в публикации.

Ранее в Израиле проходили демонстрации с требованием освобождения заложников в Газе. Самая масштабная акция прошла к востоку от Тель-Авива.

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#медики
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Больше не вышли на подиум: чудовищные трагедии королев красоты 90-х, связавшихся с бандитами
24 ноября 2024, 03:13

Фото: iStock/JadeThaiCatwalk

В девяностые годы попасть в модельный бизнес означало почти неизбежно завести знакомство с каким-нибудь «новым русским». Те, кто стремился избежать опасных романов, часто сталкивались с суровыми последствиями: какому бандиту понравится, когда ему отказывают? Однако у девушек, которые пошли на риск в поисках лучшей жизни, судьба сложилась не менее трагически. Истории моделей 90-х жизнь и карьеру которых погубили бандиты в материале «Радио 1».

«Мисс Россия — 1996» Александра Петрова


Александра Петрова появилась на свет в Чебоксарах в 1980 году. С раннего возраста она мечтала стать королевой красоты, и в 1996 году решила поехать в Великий Новгород, где проходил всероссийский конкурс. В финале за звание «Мисс Россия — 1996» боролись 40 девушек, но стала победительницей 16-летняя Александра.

Журнал The Voice пишет, что мечта юной красавицы была исполнена, но Петрова не остановились на достигнутом. В 1997 году она подтвердила статус главной красавицы, завоевав титул Miss International и обойдя представительниц из 50 стран. А через два года Петрова представляла Россию на конкурсе «Мисс Вселенная».

В какой-то момент в жизни Александры появился криминальный авторитет Константин Чувилин. Он с трепетом и любовью относился к девушке и заботился о всей её семье. Петрова не задумывалась о том, откуда у мужчины столько денег, хотя в городе все знали, что Чувилин «крышует» множество предприятий в Чебоксарах. Родители девушки поощряли общение Александры и Константина, пара готовилась к свадьбе. Но стать супругами они так и не успели.
Фото: iStock/Dusan Ladjevic

16 сентября 2000 года Александра, Константин и его друг Радик Ахметов были убиты конкурентами. «Мисс Россия — 1996» стала случайной жертвой криминальных разборок по разделу сфер влияния в городе. Александра Петрова не дожила до своего 20-тилетия всего 2 дня, ее хоронили в день рождения.
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Убила маленьких внуков 25 лет назад: в полицию внезапно пришла 78-летняя женщина, считавшаяся умершей

Финалистка конкурса «Мисс Россия — 1996» Светлана Котова


Светлана Котова родилась в 1974 году, окончила школу и начала работать в одном из модельных агенств Москвы. В 1996 году участвовала в конкурсе «Мисс Россия», но несмотря на то, что заветный титул она не получила, без внимания Котова не осталась. Как сообщает издание АиФ, в одном из ночных клубов столицы Светлана познакомилась с Александром Солоником. Избранник модели был профессиональным киллером и занимался ликвидацией криминальных авторитетов. Считается, что его руками было убито более 30 человек.

Известность Солоник получил не только заказными убийствами, но и тем, что умудрился сбежать из СИЗО «Матросская Тишина». После побега Александр часто ездил в Грецию. Спустя два года он окончательно обосновался там под чужим именем. С момента их знакомства Котова часто навещала Солоника в чужой стране. Однако, после одной из поездок в Афины Светлана не вернулась.

Фото: iStock/StefanSTUDIO

В начале февраля 1997 года неподалеку от Афин было найдено тело Александра Солоника, лежащее на мусорной свалке. Он был задушен членами Ореховской преступной группировки. О местонахождении Котовой ничего не было известно. Тело 22-летней Светланы обнаружили спустя более трех месяцев. Части ее тела были спрятаны в чемодане и зарыты под деревом в окрестностях Афин. Преступники ликвидировали Котову потому, что она стала свидетелем убийства своего возлюбленного.

Финалистка конкурса «Мисс Сочи—1998» Элеонора Кондратюк


Элеонора Кондратюк родилась в 1980 года в Дагомысе (Сочи, Краснодарский край). В старших классах девушка начала посещать модельные курсы, работала в модельном агентстве. В 1998 году начинающая звезда модельного мира привлекла внимание публики своей яркой внешностью и грациозной походкой на конкурсе красоты «Мисс Сочи», где заняла третье место. Кроме того, она была удостоена приза зрительских симпатий и титула «Мисс очарование».

По информации KP.RU, спустя полгода после конкурса к Элеоноре проявил интерес известный криминальный авторитет Рубен Григорян. Всё начиналось безобидно: мужчина уговаривал модель начать с ним отношения, но она оставалась неприступной. После очередного отказа Рубен решил изменить тактику и начал играть на чувствах Элеоноры. Утверждал, что если она откажет ему, он покончит с собой. Когда и этот прием не сработал, криминальный авторитет перешел к угрозам, заявляя, что вскоре девушка будет плакать кровавыми слезами и сама приползёт к нему на коленях.
Элеонора Кондратюк (Фото: соцсети)

2 сентября 1999 года во время вечерней прогулки Элеонору Кондратюк облили серной кислотой. Преступник подошел к ней сзади, схватил за волосы и плеснул ей в лицо серную кислоту. Кислоту преступник принес в банке из-под кофе, предварительно смешав ее с маслом, что сделало невозможным ее смывание с кожи жертвы.

Элеоноре Кондратюк повезло, она осталась жива. Но ее жизнь с того момента никогда не станет прежней.

«Кислота сначала попала на лоб, а затем уже расплывалась по лицу, шее, грудной клетке и рукам. Ощущение жидкой жвачки во рту объяснялось ожогом слизистой, так как несколько капель попали в рот, я получила ожог еще и трахеи, пищевода и желудка», — описывает произошедшее Кондратюк в своей книге «Я выбрала жизнь».
Для того чтобы выжить, Элеоноре Кондратюк понадобилось 19 лет реабилитации и более 200 хирургических операций. В то же время организатор преступления Рубен Григорян был приговорён к 11 годам лишения свободы, а двое его сообщников получили ещё меньшие сроки: 6 и 7 лет.

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В США обвинили китайских хакеров в худшем взломе в истории страны
Сенат США: китайские хакеры получили доступ к перепискам 150 политиков
24 ноября 2024, 00:48

Фото: iStock/rarrarorro

Вашингтон обвинил «китайских хакеров» в получении доступа к перепискам и звонкам 150 политиков в Вашингтоне, заявил председатель комитета Сената по разведке Марк Уорнер, передает CNN.
Он назвал инцидент «худшим взломом в истории страны». Уорнер отметил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) проинформировало около 150 человек, в основном в Вашингтоне, но количество жертв взлома может быть больше. Он добавил, что телефонные разговоры могли быть прослушаны в течение некоторого времени.

По данным телеканала, жертвами хакеров могли стать представители высокопоставленных чиновников-демократов и республиканцев, в том числе победивший на президентских выборах Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что иностранные хакеры взломали электронную почту библиотеки Конгресса США.

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