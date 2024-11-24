СК открыл дело по факту стрельбы в Марксе Саратовской области

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По факту стрельбы в Марксе Саратовской области возбуждено уголовное дело, проинформировала пресс-служба регионального СУ СК РФ.
«Возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины и покушения на убийство двух мужчин в Марксе (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — прокомментировали в ведомстве.По предварительным данным следователей, стрельба произошла на фоне конфликта на дороге между водителями. Злоумышленник выстрелил в двух человек, находящихся в салоне машины. Один человек погиб, у него остался ребенок, вторым сейчас занимаются медики. Личность стрелявшего устанавливают.
Ранее вскрылись подробности стрельбы в Саратовской области.
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