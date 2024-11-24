СК открыл дело по факту стрельбы в Марксе Саратовской области

В девяностые годы попасть в модельный бизнес означало почти неизбежно завести знакомство с каким-нибудь «новым русским». Те, кто стремился избежать опасных романов, часто сталкивались с суровыми последствиями: какому бандиту понравится, когда ему отказывают? Однако у девушек, которые пошли на риск в поисках лучшей жизни, судьба сложилась не менее трагически. Истории моделей 90-х жизнь и карьеру которых погубили бандиты в материале «Радио 1».