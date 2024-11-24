В Саратовской области задержали подозреваемого в убийстве в результате стрельбы

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Подозреваемого в убийстве задержали в Саратовской области, передает Telegram-канал «Осторожно новости». Уточняется, что подозреваемому Рубику Акопяну 41 год, мужчина владеет черным «Ленд Крузером». Сейчас его везут на допрос.
Перед этим в Следственном комитете сообщили, что по факту стрельбы в Марксе возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.
По предварительной информации следствия, злоумышленник открыл огонь во время дорожного конфликта. Один человек погиб, вторым в настоящее время занимаются врачи.
О стрельбе в Саратовской области сообщали очевидцы, в регионе был объявлен план «Перехват». Подробности трагедии устанавливаются.
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По предварительной информации следствия, злоумышленник открыл огонь во время дорожного конфликта. Один человек погиб, вторым в настоящее время занимаются врачи.
О стрельбе в Саратовской области сообщали очевидцы, в регионе был объявлен план «Перехват». Подробности трагедии устанавливаются.
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Никита Кротов