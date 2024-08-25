В деле о торговле детьми в Москве появился новый фигурант

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Появился 13-й обвиняемый по делу о торговле детьми, возбужденному в отношении матери нескольких детей москвички Юлии Логиновой. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в полиции.
Отмечается, что фигурантом расследования стала жительница Московской области. В ходе допроса она признала вину. Информация из ЗАГСа и результаты молекулярно-генетической экспертизы также подтверждают, что подозреваемая занималась торговлей детьми в составе организованной группы.
Преображенский районный суд столицы избрал меру пресечения в виде запрета на определенные действия. Он запретил подсудимой покидать Москву и Московскую область, пользоваться Интернетом и другими средствами связи, связываться со свидетелями и обвиняемыми по делу, отправлять и получать корреспонденцию.
Ранее суд запретил совершать определенные действия Наталье Тараненко, одной из фигуранток дела. По версии следствия, женщина занималась торговлей с ребенком в 2020 году.
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Преображенский районный суд столицы избрал меру пресечения в виде запрета на определенные действия. Он запретил подсудимой покидать Москву и Московскую область, пользоваться Интернетом и другими средствами связи, связываться со свидетелями и обвиняемыми по делу, отправлять и получать корреспонденцию.
Ранее суд запретил совершать определенные действия Наталье Тараненко, одной из фигуранток дела. По версии следствия, женщина занималась торговлей с ребенком в 2020 году.
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Александр Климов