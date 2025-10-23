В деле журналиста URA.RU Дениса Аллаярова нашли нестыковки
Первое заседание суда по делу свердловского редактора URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки своему дяде, состоится 23 октября. Дело, расследованное в рекордные 2,5 месяца, вызвало множество вопросов у правозащитников и коллег журналиста.
Денис Аллаяров рискует получить до восьми лет колонии. Обвинение строится исключительно на показаниях его родного дяди, бывшего полицейского Андрея Карпова, который пошел на сделку со следствием. Защита настаивает, что факт передачи денег не доказан, а в деле отсутствуют протоколы допросов свидетелей. Адвокаты также заявляют о нарушениях: давление на Аллаярова в СИЗО, незаконное задержание свидетелей и игнорирование результатов адвокатского расследования.
Защитники Дениса считают, что Карпов, ранее уволенный из МВД, пытается облегчить свою судьбу, дав показания против племянника. С апреля в отношении него уже ведется другое уголовное дело о превышении должностных полномочий. Бывшему полицейскому предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса, включая получение взятки.
Напомним, редактора URA.RU Дениса Аллаярова задержали в июне после обыска. Его обвиняют в передаче взятки в 20 тыс. рублей (позже сумма выросла до 120 тыс.) его дяде, экс-полицейскому Андрею Карпову, за оперативную информацию. Аллаяров находится в СИЗО почти полгода.
