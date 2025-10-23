В деле журналиста URA.RU Дениса Аллаярова нашли нестыковки

23 октября 2025, 12:26

Денис Аллаяров (Фото: РИА Новости/Ирина Семенова)

Первое заседание суда по делу свердловского редактора URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки своему дяде, состоится 23 октября. Дело, расследованное в рекордные 2,5 месяца, вызвало множество вопросов у правозащитников и коллег журналиста.