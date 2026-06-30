В Дербенте 12-летний мальчик спас двоих маленьких детей в Каспийском море

30 июня 2026, 22:35

Фото: Istock/nton_Sokolov

В Дербенте двенадцатилетний мальчик вытащил из воды девятилетнюю девочку и десятилетнего мальчика. Сильное течение унесло детей в открытое Каспийское море.





Подросток немедленно бросился на помощь утопающим и удерживал обоих на поверхности до прихода спасателей. Юноша рассказал RT, что в тот день на море было неспокойно. Он находился неподалёку и увидел, как дети начали барахтаться и кричать.



Парень оперативно подплыл к ним, подхватил каждого под мышки и не отпускал до момента, когда к ним подоспели спасатель и тренер.

«Я осознавал, что если я не среагирую быстро, то они, возможно, утонут», — пояснил он.