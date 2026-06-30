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Жительница Ачинска вышла из дома с пятилетней дочерью и загадочно пропала

В Красноярском крае полиция разыскивает женщину с ребёнком, ушедших из дома
Фото: Istock/blinow61

В Красноярском крае полиция разыскивает женщину с пятилетней дочерью, которая ушла из дома в Ачинске. Об этом сообщает региональное управление МВД.



О пропаже матери и ребёнка в полицию заявил супруг женщины. На текущий момент местонахождение пропавших остаётся неизвестным.

«Ориентировка на мать и ребёнка передана всем наружным нарядам полиции. Сотрудники органов внутренних дел проверяют круг их общения», — отметили в ведомстве.
Сообщается, что женщина могла направиться в Красноярск. К такому выводу оперативники пришли после того, как камеры зафиксировали её в одном из районов города.

До этого в Красноярском крае нашли тело ранее исчезнувшей женщины. Поиски её спутника-мужчины продолжаются.
Ольга Щелокова

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