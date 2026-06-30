Жительница Ачинска вышла из дома с пятилетней дочерью и загадочно пропала

30 июня 2026, 22:28

В Красноярском крае полиция разыскивает женщину с ребёнком, ушедших из дома

Фото: Istock/blinow61

В Красноярском крае полиция разыскивает женщину с пятилетней дочерью, которая ушла из дома в Ачинске. Об этом сообщает региональное управление МВД.





О пропаже матери и ребёнка в полицию заявил супруг женщины. На текущий момент местонахождение пропавших остаётся неизвестным.

«Ориентировка на мать и ребёнка передана всем наружным нарядам полиции. Сотрудники органов внутренних дел проверяют круг их общения», — отметили в ведомстве.