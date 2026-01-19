Момент взрыва в центре МВД в Сыктывкаре попал на видео
Момент взрыва светошумовой гранаты в в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По словам очевидцев, пожар вспыхнул на занятии по тактической и огневой подготовке в спортзале. Люди пытались потушить его подручными средствами и огнетушителем. Однако пламя перекинулось на другие предметы, после чего граната взорвалась.
В результате пострадали 24 человека, один человек погиб. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ведётся расследование обстоятельств инцидента. Правоохранители задержали одного подозреваемого.
Читайте также: