Момент взрыва в центре МВД в Сыктывкаре попал на видео

Фото: iStock/irontrybex

Момент взрыва светошумовой гранаты в в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.



По словам очевидцев, пожар вспыхнул на занятии по тактической и огневой подготовке в спортзале. Люди пытались потушить его подручными средствами и огнетушителем. Однако пламя перекинулось на другие предметы, после чего граната взорвалась.

В результате пострадали 24 человека, один человек погиб. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ведётся расследование обстоятельств инцидента. Правоохранители задержали одного подозреваемого.

Иван Мусатов

