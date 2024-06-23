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В результате нападения в Дербенте погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней, который прибыл на помощь местным коллегам, сообщила пресс-служба МВД Дагестана.
«Медики не смогли спасти начальника отдела полиции ДагОгней, получившего тяжелое ранение во время прибытия на помощь в Дербенте. Он скончался от полученных травм», — говорится в сообщении руководителя пресс-службы Гаяны Гариевой, опубликованном в её Telegram-канале.В воскресенье в Дербенте и Махачкале произошли вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете России (НАК). Следственный комитет Российской Федерации по Дагестану возбудил уголовные дела по статье «теракт». По предварительным данным, в результате терактов погибли священник Русской православной церкви и несколько сотрудников полиции. МВД региона сообщило, что шесть полицейских погибли, 12 получили ранения.
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Артем Кузьмин