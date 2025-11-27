«Артисты-пустолайки»: Максим Фадеев шокировал заявлением об уходе из шоу-бизнеса

27 ноября 2025, 13:19

Композитор Фадеев заявил, что больше не хочет работать с артистами

Максим Фадеев (Фото: Telegram @maxfadeev1)

Продюсер и композитор Максим Фадеев заявил РИА Новости, что больше не планирует работать с артистами. Он отметил, что главный урок его работы в этом направлении заключается в напрасно потраченном времени.





Фадеев пояснил, что люди часто меняются под влиянием обстоятельств. После достижения успеха поведение исполнителей иногда кардинально менялось, и ему приходилось заново знакомиться с коллегами. Продюсер признался, что сначала такие трансформации его шокировали, но со временем он к ним привык.

«Если сказать коротко об артистах, почему я больше не могу и не хочу этим заниматься? Потому что я устал заполнять пустоту. Я хочу работать с равными. Я не настаиваю на своей позиции, я просто транслирую то, что чувствую. Я хочу работать с наполненными людьми, а не с «пустолайками», — заключил Фадеев.