В детском доме Забайкалья подростки изнасиловали шестилетнего мальчика

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В Забайкальском крае в детском доме два подростка изнасиловали шестилетнего мальчика, сообщает портал Chita.ru со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
По информации издания, инцидент произошел несколько месяцев назад. Один из источников отметил, что после случившегося мальчику понадобилась медицинская помощь.
Стоит отметить, что директор детского дома отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу.
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