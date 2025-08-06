В детском лагере под Челябинском досрочно завершили смену из-за вспышки кишечной инфекции

06 августа 2025, 12:36

Фото: РИА Новости/Александр Сухов

Детский оздоровительный лагерь «Черёмушки» в Челябинской области досрочно прекратил работу из-за случаев заболевания кишечной инфекцией неустановленного происхождения, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.