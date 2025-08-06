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В детском лагере под Челябинском досрочно завершили смену из-за вспышки кишечной инфекции

Фото: РИА Новости/Александр Сухов

Детский оздоровительный лагерь «Черёмушки» в Челябинской области досрочно прекратил работу из-за случаев заболевания кишечной инфекцией неустановленного происхождения, сообщили в  пресс-службе прокуратуры региона.



Известно, что первые симптомы заболевания появились у одного из детей в день заезда. В последующие дни число заболевших увеличилось.

Руководство лагеря подтвердило, что решение о закрытии принято по предписанию Роспотребнадзора. В региональном министерстве также сообщили, что смену остановили досрочно в целях сохранения здоровья детей и обеспечения безопасности.

Кроме того, прокуратура Челябинской области контролирует возврат родителям денег, уплаченных за отдых детей в лагере. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора в настоящее время проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.

Анастасия Чубина

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