В детском лагере под Челябинском досрочно завершили смену из-за вспышки кишечной инфекции
Детский оздоровительный лагерь «Черёмушки» в Челябинской области досрочно прекратил работу из-за случаев заболевания кишечной инфекцией неустановленного происхождения, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Известно, что первые симптомы заболевания появились у одного из детей в день заезда. В последующие дни число заболевших увеличилось.
Руководство лагеря подтвердило, что решение о закрытии принято по предписанию Роспотребнадзора. В региональном министерстве также сообщили, что смену остановили досрочно в целях сохранения здоровья детей и обеспечения безопасности.
Кроме того, прокуратура Челябинской области контролирует возврат родителям денег, уплаченных за отдых детей в лагере. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора в настоящее время проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.
Читайте также: