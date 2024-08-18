В детском лагере под Тулой три школьника получили ожоги из-за химического опыта

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В детском лагере в Тульской области три школьника получили ожоги и травмы из-за неудачного химического опыта. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Преподавателю оторвало палец, а дети получили ожоги и осколочные ранения, говорится в сообщении.
По данным издания, все произошло в лагере «Солнечный» в поселке Колодезное, когда 23-летний Владимир демонстрировал детям химический опыт, однако при его проведении произошел взрыв.
Отмечается, что все пострадавшие в больнице, по факту случившегося организовали проверку.
Ранее сообщалось, что в туристическом лагере в США в палатку к 3-летней девочке и набросился на нее. Она получила травмы, но осталась жива, её доставили в больницу. Иных сведений о состоянии здоровья ребенка нет.
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Отмечается, что все пострадавшие в больнице, по факту случившегося организовали проверку.
Ранее сообщалось, что в туристическом лагере в США в палатку к 3-летней девочке и набросился на нее. Она получила травмы, но осталась жива, её доставили в больницу. Иных сведений о состоянии здоровья ребенка нет.
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Данил Пономарев