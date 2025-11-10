Достижения.рф

В детском саду Иркутской области учитель физкультуры схватил ребенка за горло

Фото: iStock/kieferpix

В детском саду Иркутской области учитель физкультуры схватил шестилетнего ребенка за горло во время урока из-за непослушания. Об этом рассказала мать мальчика Telegram-каналу Babr Mash.



По словам женщины, после инцидента преподавателя отправили в отпуск на месяц, а затем вернули на работу. Заведующая детсадом заявила, что оснований для увольнения нет.

35-летний учитель физкультуры также возглавляет региональный центр по рукопашному бою. Пострадавший ребенок продолжает занятия с психологом и боится уроков физкультуры. Прокуратура Иркутской области начала проверку по факту происшествия.

Иван Мусатов

