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В Диснейлэнде Флориды начался пожар в тематическом парке Disney's Epcot

Mash: В Диснейлэнде во Флориде загорелся холодильник, началась эвакуация людей
Фото: iStock/Joshua Moore

Фото: iStock/Joshua Moore

В тематическом парке Disney's Epcot (Орландо, Флорида) произошёл пожар. Посетителей пришлось срочно эвакуировать, кадры инцидента опубликовали в Telegram-канале Mash.
Возгорание холодильника за французским павильоном в парке сопровождалось густым чёрным дымом, что спровоцировало панику.

«О Боже, это прямо так!» — говорит потрясенный очевидец на видео, где снято большое облако клубящегося дыма и линию оранжевого пламени.
Девушка снимала пожар из кабинки на высоте, «проезжая» рядом с местом возгорания.



Людей эвакуировали с аттракциона «Приключение Реми в Рататуе» (Remy's Ratatouille Adventure). По предварительным данным, пострадавших нет, огонь потушили до того, как он успел распространиться по парку. Подробности о причинах возгорания на данный момент неизвестны.

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#возгорание
#сотрудники
#telegram
#происшествие
The Washington Post: полиция нашла экс-прокурора США Абер мертвой в ее доме
23 марта 2025, 02:01

Фото: iStock/Artem_Furman

Тело бывшего прокурора США Джессики Абер обнаружено в её доме в Александрии, штат Вирджиния. Данные полиция передает издание The Washington Post.
Правоохранительные службы прибыли на вызов утром в субботу, где и зафиксировала смерть 43-летней Абер.

«Полиция Александрии сообщила, что офицеры ответили на вызов о службе в доме Абер после 9 утра. В субботу и обнаружили ее мертвой», – говорится в публикации.
Джессика занимала пост прокурора Восточного округа Вирджинии с 2021 года, но покинула должность два месяца назад. Обстоятельства её отставки и возможная связь с гибелью не уточняются. Причины смерти экс-прокурора установит судмедэкспертиза.

В заявлении Минюста США Абер назвали «незаменимым лидером и наставником», выразив соболезнования родным и коллегам.

Ранее сообщалось, что вооружённые силы США нанесли три удара по аэропорту Ходейды, расположенному на западе Йемена. В результате ударов по городу командующий ВМС хуситов получил ранения.

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#полиция
#сша
#смерть
#соболезнования
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В ЮАР разбился турбореактивный самолет во время авиашоу
News24: во время авиашоу в ЮАР разбился самолет Impala, пилот погиб
23 марта 2025, 00:24

Фото: iStock/porpeller

Турбореактивный самолёт Аэрмакки MB-326 разбился во время авиашоу West Coast в муниципалитете Салданья-Дей (ЮАР), пилот погиб. Информацию сообщил местный новостной портал News24.
Инцидент произошёл в субботу днём: самолёт Impala, выполнявший манёвры, начал неконтролируемое вращение и рухнул на землю. Пилот не успел катапультироваться. На опубликованных в соцсетях кадрах виден момент падения и чёрный дым, поднимающийся от обломков. Их можно увидеть в Telegram-канале Shot.



Спасатели, прибывшие на место, обнаружили горящие фрагменты воздушного судна.
Причины катастрофы не называются. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

Ранее сообщалось, что на трассе М-2 в Туле столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП погибла женщина и пострадали девять человек, включая четырёх детей.

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В массовом ДТП под Тулой пострадало девять человек, есть погибшие
МЧС: В массовом ДТП на трассе М-2 в Туле один человек погиб и девять пострадали
22 марта 2025, 23:14

Фото: МЧС России

На трассе М-2 в Туле столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП погибла женщина и пострадали девять человек, включая четырёх детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.
«В Туле сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП. На 199 километре трассы М-2 столкнулись 4 легковых автомобиля. (...) Женщина погибла», — говорится в сообщении.
Спасатели МЧС освободили зажатого водителя из повреждённого автомобиля и передали его медикам. Среди пострадавших — дети в возрасте 3, 6, 12 и 13 лет. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Причины и детали ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербургской суд заключил под стражу мужчину, который несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сожителя. Тот отмечал день рождения женщины в квартире на Ушаковской набережной.

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#трассы
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В Петербурге арестовали стрелявшего на дне рождении мужчину
22 марта 2025, 21:48

Фото: iStock/ Shutter2U

В Санкт-Петербургской суд заключил под стражу мужчину, который несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сожителя отмечавшей день рождения женщины в квартире на Ушаковской набережной, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Ранее сотрудники правоохранительных органов заявляли, что задержали фигуранта. Сразу после инцидента он скрылся, полицейские практически двое суток искали его. Потерпевшего с тяжелыми ранениями доставили в реанимацию.

«Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ибада Гулиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — отметила объединенная пресс-служба судов.

Оказалось, что до этого Гулиев привлекался к уголовной ответственности. Вину мужчина признал лишь частично и просил поместить его под домашний арест.

Согласно информации регионального ГУ МВД России, стрельба случилась в квартире — там 38-летняя хозяйка отмечала свой день рождения. Работники правоохранительных органов выяснили, что в какой-то момент между находившимся в гостях 37-летним супругом ее сестры и 51-летним сожителем именинницы произошла ссора. Во время конфликта муж сестры выстрелил в сторону оппонента из травматического пистолета, а потом скрылся.

Вечером 21 марта опергруппа уголовного розыска задержала подозреваемого.

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На Филиппинах нашли пропавшего без вести россиянина
На Филиппинах нашли россиянина, который пропал в районе вулкана Талинис
22 марта 2025, 21:01

Фото: iStock/ Jovanmandic

Пропавшего в районе вулкана Талинис россиянина нашли. Об этом сообщили в посольстве РФ на Филиппинах, передает РИА Новости.
«В результате двухдневной поисково-спасательной операции 22 марта в районе города Амлан был найден российский гражданин Антон Чернов», — обратили внимание в дипломатическом представительстве России.

Отмечалось, что турист находится в безопасности. В настоящее время сотрудники российского посольства контактируют с правоохранительными органами Филиппин и выясняют обстоятельства случившегося.

19 марта Чернов вместе с тремя гражданами Германии и двумя выходцами из Великобритании и Канады пропали в районе вулкана Талинис. Агентство Philippines News Agency отмечало, что туристы отправились в однодневный поход. Иностранцы не имели запасов для ночевки или долгого пребывания на местности.

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#россияне
#иностранцы
#посольство
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