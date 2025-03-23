В Диснейлэнде Флориды начался пожар в тематическом парке Disney's Epcot

Фото: iStock/Joshua Moore
В тематическом парке Disney's Epcot (Орландо, Флорида) произошёл пожар. Посетителей пришлось срочно эвакуировать, кадры инцидента опубликовали в Telegram-канале Mash.
Возгорание холодильника за французским павильоном в парке сопровождалось густым чёрным дымом, что спровоцировало панику.
Людей эвакуировали с аттракциона «Приключение Реми в Рататуе» (Remy's Ratatouille Adventure). По предварительным данным, пострадавших нет, огонь потушили до того, как он успел распространиться по парку. Подробности о причинах возгорания на данный момент неизвестны.
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«О Боже, это прямо так!» — говорит потрясенный очевидец на видео, где снято большое облако клубящегося дыма и линию оранжевого пламени.Девушка снимала пожар из кабинки на высоте, «проезжая» рядом с местом возгорания.
Людей эвакуировали с аттракциона «Приключение Реми в Рататуе» (Remy's Ratatouille Adventure). По предварительным данным, пострадавших нет, огонь потушили до того, как он успел распространиться по парку. Подробности о причинах возгорания на данный момент неизвестны.
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Мария Моисеева