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Болельщики футбольного клуба «Партизана» и московского ЦСКА устроили совместную акцию поддержки России и Сербии во время товарищеского матча в Белграде. После исполнения государственных гимнов фанаты скандировали лозунги о братстве народов, вывесили тематические баннеры и запустили файер-шоу, передает РИА Новости.
Перед началом игры руководство сербского клуба торжественно вручило почетную грамоту главному тренеру ЦСКА Марко Николичу. После исполнения гимнов Сербии и России местные зрители начали скандировать «Русские и сербы — братья навек».
Матч завершился победой ЦСКА со счётом 2:1. Голы за армейцев забили Алеррандро и Рифат Жемалетдинов, а единственный мяч «Партизана» на свой счёт записал Душан Йованович.
Несмотря на спортивное соперничество, атмосфера на стадионе оставалась дружественной: зрители объединились в поддержку общей исторической связи между странами, зажигая дымовые шашки в цветах обоих клубов.
20 марта сообщалось, что сборная России по футболу провела успешный товарищеский матч против сборной Гренады, одержав победу со счётом 5:0. В этом поединке отличились Данил Пруцев, Арсен Адамов, Артём Дзюба, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев.
Артём Дзюба, забивший свой 31-й гол за сборную, стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
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Матч завершился победой ЦСКА со счётом 2:1. Голы за армейцев забили Алеррандро и Рифат Жемалетдинов, а единственный мяч «Партизана» на свой счёт записал Душан Йованович.
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Несмотря на спортивное соперничество, атмосфера на стадионе оставалась дружественной: зрители объединились в поддержку общей исторической связи между странами, зажигая дымовые шашки в цветах обоих клубов.
20 марта сообщалось, что сборная России по футболу провела успешный товарищеский матч против сборной Гренады, одержав победу со счётом 5:0. В этом поединке отличились Данил Пруцев, Арсен Адамов, Артём Дзюба, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев.
Артём Дзюба, забивший свой 31-й гол за сборную, стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
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Мария Моисеева