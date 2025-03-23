Овечкин вышел на 9-е место в истории НХЛ по очкам в равных составах

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Александр Овечкин обошёл Фила Эспозито в историческом рейтинге НХЛ, поднявшись на 9-е место по очкам в равных составах. В матче против «Флориды Пантерз» российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» отдал две голевые передачи, достигнув отметки в 1007 очков в регулярных сезонах. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Теперь Овечкин продолжает преследовать рекорд Уэйна Гретцки (1818 очков), оставаясь вторым в списке лучших снайперов лиги. На его счету — 888 голов, тогда как у Гретцки — 894. В текущем сезоне россиянин набрал 59 очков (35+24), демонстрируя стабильную результативность.
Ранее в Госдуме раскрыли, через сколько лет будет побит будущий рекорд Овечкина.
Также сообщалось, как российский хоккеист назвал мудрой идею проведения матча между сборными НХЛ и КХЛ. Александр отметил, что данная встреча команд станет первым шагом к снятию несправедливых ограничений для спортсменов всех стран. К тому же Овечкин признался в своем желании выйти на лед в случае проведения матча.
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Ранее в Госдуме раскрыли, через сколько лет будет побит будущий рекорд Овечкина.
Также сообщалось, как российский хоккеист назвал мудрой идею проведения матча между сборными НХЛ и КХЛ. Александр отметил, что данная встреча команд станет первым шагом к снятию несправедливых ограничений для спортсменов всех стран. К тому же Овечкин признался в своем желании выйти на лед в случае проведения матча.
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Мария Моисеева