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Овечкин вышел на 9-е место в истории НХЛ по очкам в равных составах

Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Александр Овечкин обошёл Фила Эспозито в историческом рейтинге НХЛ, поднявшись на 9-е место по очкам в равных составах. В матче против «Флориды Пантерз» российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» отдал две голевые передачи, достигнув отметки в 1007 очков в регулярных сезонах. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Теперь Овечкин продолжает преследовать рекорд Уэйна Гретцки (1818 очков), оставаясь вторым в списке лучших снайперов лиги. На его счету — 888 голов, тогда как у Гретцки — 894. В текущем сезоне россиянин набрал 59 очков (35+24), демонстрируя стабильную результативность.

Ранее в Госдуме раскрыли, через сколько лет будет побит будущий рекорд Овечкина.

Также сообщалось, как российский хоккеист назвал мудрой идею проведения матча между сборными НХЛ и КХЛ. Александр отметил, что данная встреча команд станет первым шагом к снятию несправедливых ограничений для спортсменов всех стран. К тому же Овечкин признался в своем желании выйти на лед в случае проведения матча.

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Фанаты «Партизана» и ЦСКА устроили перфоманс с лозунгами на матче в Белграде
Фанаты «Партизана» и ЦСКА скандировали «Русские и сербы — братья навек» на матче
23 марта 2025, 01:21

Фото: iStock/FotografieLink

Болельщики футбольного клуба «Партизана» и московского ЦСКА устроили совместную акцию поддержки России и Сербии во время товарищеского матча в Белграде. После исполнения государственных гимнов фанаты скандировали лозунги о братстве народов, вывесили тематические баннеры и запустили файер-шоу, передает РИА Новости.
Перед началом игры руководство сербского клуба торжественно вручило почетную грамоту главному тренеру ЦСКА Марко Николичу. После исполнения гимнов Сербии и России местные зрители начали скандировать «Русские и сербы — братья навек».

Матч завершился победой ЦСКА со счётом 2:1. Голы за армейцев забили Алеррандро и Рифат Жемалетдинов, а единственный мяч «Партизана» на свой счёт записал Душан Йованович.

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Несмотря на спортивное соперничество, атмосфера на стадионе оставалась дружественной: зрители объединились в поддержку общей исторической связи между странами, зажигая дымовые шашки в цветах обоих клубов.

20 марта сообщалось, что сборная России по футболу провела успешный товарищеский матч против сборной Гренады, одержав победу со счётом 5:0. В этом поединке отличились Данил Пруцев, Арсен Адамов, Артём Дзюба, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев.

Артём Дзюба, забивший свой 31-й гол за сборную, стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

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Овечкин назвал мудрой идею проведения хоккейного матча между НХЛ и КХЛ
22 марта 2025, 06:24

Фото: iStock/FotografieLink

Российский хоккеист Александр Овечкин назвал мудрой идею проведения матча между сборными НХЛ и КХЛ. Об этом сообщает официальный telegram-канал спортсмена.
«Я с радостью воспринял инициативу двух президентов о проведении хоккейных матчей между сборными НХЛ и КХЛ. Это решение двух мудрых лидеров, которые начали выстраивать и восстанавливать отношения между двумя великими державами», — заявил Овечкин.

Хоккеист отметил, что данная встреча команд станет первым шагом к снятию несправедливых ограничений для спортсменов всех стран. К тому же Овечкин признался в своем желании выйти на лед в случае проведения матча.

Напомним, что во время диалога президента РФ Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа была озвучена идея о проведении игры между сборными НХЛ и КХЛ.

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Легенда бокса Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет
22 марта 2025, 05:41

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Олимпийский чемпион и Абсолютный чемпион мира по боксу Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает портал TMZ.
«Легенда бокса Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет», — говорится в сообщении.

На пике карьеры Джордж Форман являлся одним из лучших тяжеловесов. В 1973 году ему удалось выиграть поединок у непобедимого чемпиона Джо Фрейзера, который ранее одержал победу над Мухаммеда Али.

Форман встретился с Али уже в 1974 году. Ту схватку прозвали «Грохот в джунглях». Джордж проиграл бой в 8-м раунде по техническому нокауту.

Форман смог вернуться на ринг после 10-летнего перерыва. В 45 лет он вновь завладел поясом чемпиона мира, победив нокаутом Майкла Мурера. Тогда Джордж стал самым возрастным спортсменом, ставшим чемпионом мира в тяжелом весе.

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#смерть
#олимпиада
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В Госдуме раскрыли, через сколько лет будет побит будущий рекорд Овечкина
Депутат Фетисов: будущий рекорд Овечкина не смогут превзойти ближайшие 100 лет
22 марта 2025, 00:13

Фото: iStock/gorodenkoff

Самый главный будущий рекорд российского нападающего ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не сможет превзойти никто в ближайшие 100 лет. Об этом заявил депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. До того, чтобы побить рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, Овечкину осталось шесть шайб, их на его счету уже 888.
«Никто не думал, что можно даже приблизиться [к рекорду Гретцки], а он это сделал, и он даже в шаге от того, чтобы этот рекорд [побить]. <…> Доберется Саша, и я считаю, это будет самым крутым рекордом, который ближайшие 100 лет никто точно не побьет», — поделился депутат в беседе с «Известиями».
В свою очередь известный тренер по физподготовке Артур Акулиничев раскрыл, в чем заключается природный дар Александра Овечкина. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт указал, что у российского хоккеиста от природы большая физическая мощь и крепость.
«Это спорт, в нем происходят взлеты и падения. Как раз падения и формируют спортсмена. Если Овечкин будет регулярно тренироваться и поддерживать физическую форму, он сможет играть еще долго, побьет рекорд Гретцки и установит новый», — подчеркнул Акулиничев.
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Известный тренер раскрыл разницу между КХЛ и НХЛ
Тренер Акулиничев: в КХЛ тренируют по индивидуальному плану в межсезонье
22 марта 2025, 00:09

Фото: iStock/JohnAlexandr

Разница подходов к предсезонной подготовке хоккеистов в НХЛ и КХЛ заключается в том, что в первой лиге игроки готовятся сами по индивидуальному плану, а во второй — сначала сами, а потом на командных сборах. Об этом заявил известный тренер по физподготовке Артур Акулиничев. По его словам, в КХЛ пытаются больше акцентироваться на индивидуальной подготовке, но это не всегда получается.
«Также главные тренеры часто оказывают давление на тренеров по физподготовке и вторгаются в процесс. Это не идет на пользу команде. Есть четкое разделение профессий, оно не просто так придумано — есть компетенции, которые позволяют делать дело хорошо. Этого стоит придерживаться», — поделился тренер в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время хоккеист московского «Спартака» Илья Ковальчук прокомментировал предложение президента России Владимира Путина провести матч между НХЛ и КХЛ, которое оценил президент США Дональд Трамп во время их телефонного разговора. В разговоре с «Известиями» спортсмен подчеркнул, что такая игра стала бы уникальным историческим событием, которое войдет в мировую историю.
«Дай бог, чтобы это произошло, классно, что два президента договорились. Теперь дело тех людей, которые будут это организовывать, — довести это до конца. Это будет уникальное историческое событие», — поделился хоккеист.
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