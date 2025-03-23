Овечкин вышел на 9-е место в истории НХЛ по очкам в равных составах

Разница подходов к предсезонной подготовке хоккеистов в НХЛ и КХЛ заключается в том, что в первой лиге игроки готовятся сами по индивидуальному плану, а во второй — сначала сами, а потом на командных сборах. Об этом заявил известный тренер по физподготовке Артур Акулиничев. По его словам, в КХЛ пытаются больше акцентироваться на индивидуальной подготовке, но это не всегда получается.