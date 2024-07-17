В Дмитрове разыскивают нудиста, пристававшего к детям на пляже

Фото: istockphoto / blinow61
В Дмитрове у Жестылевского водохранилища произошёл неприятный инцидент: мужчина катался на сапборде обнажённым и приставал к детям, передает Telegram-канал SHOT.
На пляже водохранилища проводила свой отдых женщина с 13-летней дочерью и двумя её одноклассниками – братом и сестрой, которые были двойняшками.
Полиция составила фоторобот по описанию детей. Правоохранительные органы ведут поиск этого человека. Известно, что он был в преклонном возрасте.
Ранее в поселке Садовый в городе Оби задержан 45-летний мужчина за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Показания дали и свидетель преступления, и мать мальчиков, и мужчина, который помог задержать преступника.
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«На берегу нети нашли бревно, забрались на него и вместе отправились в плавание по водоёму. В это время на них обратил внимание мужчина, который находился на пляже без одежды. Он предложил ребятам переместиться на его сапборд и прокатиться. Однако дети отказались, после чего мужчина скрылся», — сообщается в материале.
Полиция составила фоторобот по описанию детей. Правоохранительные органы ведут поиск этого человека. Известно, что он был в преклонном возрасте.
Ранее в поселке Садовый в городе Оби задержан 45-летний мужчина за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Показания дали и свидетель преступления, и мать мальчиков, и мужчина, который помог задержать преступника.
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Мира Полтева