Врио губернатора Смирнов: три человека ранены при атаке БПЛА под Курском

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Три человека ранены при атаке со стороны ВСУ под Курском. Об этом сообщил врио главы региона в Telegram-канале Алексей Смирнов. Речь идет о населенном пункте Новоивановка.
«Украинские коптеры атаковали грузовой автомобиль. Ранен водитель машины. В этом же населенном пункте после атаки дронов получили ранения двое работников сельскохозяйственного предприятия», — говорится в публикации.
Чиновник отметил, что всех троих доставили в больницу, сейчас им оказывается вся необходимая медпомощь.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на пожарную часть поселка Теткино под Курском. В результате инцидента пострадал один спасатель, повреждены две машины.
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