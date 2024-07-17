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Спасатели вывели из леса под Сергиевым Посадом двух заблудившихся девушек

17 июля 2024, 12:42
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Две семнадцатилетние девушки, отправившиеся за грибами в лес у деревни Алексеево Сергиево-Посадского городского округа, заблудились и не смогли самостоятельно найти дорогу домой, их выручили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.


«Девушки приехали отдыхать в деревню Алексеево с родителями, но за грибами отправились одни. В лесу они поняли, что сбились с пути и сами обратились за помощью в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Координаты потерявшихся определили добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» и передали данные работникам Мособлпожспаса. Прибывшие на место спасатели сумели быстро отыскать «потеряшек», — говорится в сообщении.
Медицинская помощь девушкам не понадобилась. Их довезли до дома на аварийно-спасательной машине.

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#сергиев посад
#спасатели
#лес
#мособлпожспас
Врио губернатора Смирнов: три человека ранены при атаке БПЛА под Курском
17 июля 2024, 12:45

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Три человека ранены при атаке со стороны ВСУ под Курском. Об этом сообщил врио главы региона в Telegram-канале Алексей Смирнов. Речь идет о населенном пункте Новоивановка.
«Украинские коптеры атаковали грузовой автомобиль. Ранен водитель машины. В этом же населенном пункте после атаки дронов получили ранения двое работников сельскохозяйственного предприятия», — говорится в публикации.

Чиновник отметил, что всех троих доставили в больницу, сейчас им оказывается вся необходимая медпомощь.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на пожарную часть поселка Теткино под Курском. В результате инцидента пострадал один спасатель, повреждены две машины.

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#россия
#украина
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#всу
#новости
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В Москве умер экс-главред «Ведомостей» Андрей Шмаров
SHOT: в Москве умер экс-главред «Ведомостей» Андрей Шмаров
17 июля 2024, 12:08

Фото: istockphoto/Aleksandr_Vorobev

В столице скончался на 70-м году жизни бывший главред «Ведомостей» Андрей Шмаров, сообщает SHOT.
По информации журналистов, мужчина самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи еще 1 июля, рассказав врачам, что случайно упал дома. В больнице у Шмарова выявили инсульт с переломами бедер. Журналиста экстренно отправили в реанимацию.

Медики боролись за его жизнь более двух недель, однако накануне Шмарова не стало. Точная причина смерти пока не называется.

Ранее сообщалось, что не стало звезды фильма «Вечный зов» Любови Стриженовой. Со знаменитостью СССР простились 14 июля в Чувашии. Ее похоронили в скиту при Свято-Троицком мужском монастыре Алатыря.

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#россия
#москва
#новости
#смерть
#журналисты
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У жителя Москвы две девушки украли 4 миллиона рублей после встречи
17 июля 2024, 11:58

Фото: istockphoto / golfcphoto

В Москве мужчина пригласил домой двух девушек, в результате чего лишился четырёх миллионов рублей.
33-летний мужчина в компании девушек распивал спиртные напитки в доме пострадавшего. Однако в какой-то момент мужчина выпил слишком много.

«Девушки оказались выносливее специалиста информационных технологий: в какой-то момент Артём отключился», — говорится в публикации.

Когда он проснулся, то обнаружил, что кто-то открыл его сейф, ключ от которого он носил в кармане. В сейфе он хранил четыре миллиона рублей. Мужчина обратился в полицию.Известно, что в 2020 году его уже обманывали: тогда у него украли 3,5 миллиона рублей.

До этого в Краснодаре пожилой предприниматель потерял 88 миллионов рублей, поверив мошенникам. Аферисты представлялись сотрудниками разных ведомств и связывались с ним по видеосвязи, чтобы продемонстрировать удостоверения. Ради «безопасности» своего аккаунта на «Госуслугах» он оформил займы и продал машину.

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Сразу пять авто ВСУ и ТЦК сгорели в Одессе

В Санкт-Петербурге задержанный скончался в отделе полиции

«Скотское поведение»: Хинштейн о дагестанце, заплевавшем православный крест
#предприниматель
#напитки
#компании
#мужчина
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Сразу пять авто ВСУ и ТЦК сгорели в Одессе
17 июля 2024, 11:51

Фото: istockphoto/trikolor

Сразу пять автомобилей ВСУ и ТЦК (военкомат) сгорели ночью в Одессе. Видео публикует Telegram-канал RT. Причины ЧП не уточняются, но отмечено, что за последние пару недель это седьмой случай возгорания военных машин.
Ужесточение мобилизации на Украине вызвало сопротивление среди населения. Люди нападают на военкомов, используют огнестрельное оружие, пытаются нелегально пересечь границу, лишь бы их не призвали на фронт.

Кроме того, призывники прячутся, используя специальные приложения, отслеживающие передвижение военных патрулей по городу. Дошло до того, что их отлавливают с собаками в парках, торговых центрах, метро и других общественных местах. Кто-то даже подкупает парламентариев, чтобы покинуть страну.

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#пожар
#авто
#новости
#одесса
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В Санкт-Петербурге задержанный скончался в отделе полиции
Фонтанка: В Санкт-Петербурге задержанный скончался в отделе полиции
17 июля 2024, 11:33

Фото: istockphoto/blinow61

Задержанный скончался в отделе полиции в Петербурге, сообщает издание «Фонтанка». Мужчину в возрасте 64 лет нашли в камере. По предварительной информации, его не стало в ночь на среду.
Уточняется, что у несчастного могли быть проблемы с сердцем, а травм на теле не обнаружено. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют эксперты.

Мужчину доставили в отдел в понедельник, 15 июля, по заявлению жены. По ее словам, благоверный якобы грозился ее убить, а позже к своим обвинениям добавила домогательства до детей.

Информатор издания уточнил, что версия, связанная с передозировкой, не рассматривается. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге осудили мужчину, который прибил ноги своей девушки к доске.

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#полиция
#санкт-петербург
#новости
#смерть
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«Скотское поведение»: Хинштейн о дагестанце, заплевавшем православный крест
Депутат Хинштейн высказался о дагестанце, заплевавшем крест в эфире
17 июля 2024, 11:18

Фото: istockphoto/Popescu Marius

О дагестанце, заплевавшем православный крест в прямом эфире, высказался депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале. Парламентарий прокомментировал, что подобное поведение «скотское» и оскорбляет всех христиан.
«Такое наглое надругательство над православными святынями должно быть жестко наказано по всей строгости закона», — говорится в публикации.

Хинштейн также попросил «начать поиски подлеца» и «позаботиться о правильном размещении» стримера в места не столь отдаленные.

Ранее сообщалось, что стример Хавиер Ярмагомедов растоптал и оплевал православный крест, прикрываясь интернет-ником. Позже он записал видео с извинениями. По словам Ярмагомедова, он топтал святыню «в целях самозащиты».

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#уголовное дело
#депутаты
#госдума
#полиция
#православие
#криминал
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Фигурантку дела о хищении денег Минобороны осудили после девяти лет розыска
17 июля 2024, 10:44

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Ирина Вишнякова стала последней из обвиняемых в крупном деле о хищении средств Минобороны, которое было расследовано. Она находилась в розыске на протяжении девяти лет.
Хамовнический суд признал Ирину Вишнякову, бывшего генерального директора ЗАО «Безопасность и связь», виновной в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путём. Её приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

«По версии следствия, Вишнякова была причастна к многомиллионным хищениям средств Минобороны, которые были выделены на эксплуатацию и содержание объектов военного ведомства. Это происходило в период, когда Анатолий Сердюков возглавлял министерство. Другие фигуранты этого масштабного расследования уже были осуждены, а Вишнякова долгое время скрывалась — она находилась в международном розыске и была задержана только в 2022 году», — сообщили в РБК.

В 2013 году Ирина Вишнякова занимала должность генерального директора «Безопасность и связь», которая принадлежала Александру Елькину. Он же был гендиректором «Славянки», входящей в «Оборонсервис» Минобороны.

В 2012 году началось расследование преступлений, связанных с ремонтом и обслуживанием жилищного фонда Минобороны. Главной фигуранткой дела была Евгения Васильева, которую признали виновной и приговорили к 5 годам лишения свободы.

В 2016 году к 11 годам колонии был приговорен директор ОАО «Славянка» Александр Елькин. В 2022 году его добавили еще 12 лет по новому делу. В 2013 году обвинили бывшего главного бухгалтера «Славянки» Ирину Вишнякову. В 2021 году ее арестовали.

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#суд
#безопасность
#расследование
#минобороны
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Во ФСИН опровергли информацию о конфликте заключенного с администрацией СИЗО
17 июля 2024, 10:39

Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской

Сообщения в СМИ о конфликте одного из обвиняемых в теракте в «Крокусе» с администрацией СИЗО-2 («Лефортово») опровергли во ФСИН России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Распространяемая в СМИ информация... является недостоверной», — сообщили там.

В ведомстве также подчеркнули, что все обвиняемые и подозреваемые содержатся в учреждении согласно законодательным нормам, а все процессы зафиксированы на видео.

«Описанного в публикациях происшествия в следственном изоляторе никогда не было», — заключили во ФСИН.

Ранее сообщалось, что в ростовском СИЗО-1 после захвата заложников в июне побрили налысо всех заключенных, вне зависимости от вероисповедания.

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#россия
#фсин
#сизо
#новости
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В Махачкале задержали начальник полиции порта по подозрению в получении взятки
17 июля 2024, 09:59

Фото: istockphoto / Oksana Kalinina

По данным Mash, 48-летний Кузбек Мурзаев подозревается в получении взятки в размере 13 миллионов рублей. Кроме того, во время обыска в его кабинете было обнаружено 4,4 грамма гашиша.
«Задержан начальник полиции порта Махачкалы. 48-летнего Кузбека Мурзаева подозревают в получении 13 миллионов рублей.Взятка была получена от представителей АО «Махачкалинский морской торговый порт» и ООО «Порт-Петровск», — сообщает telegram-канал.

По мнению оперативников, Мурзаев за определённое «денежное вознаграждение» не обращал внимания на постоянные перегруз судов в течение последних двух лет. В будущем также возможно введение уголовной ответственности за употребление наркотиков на рабочем месте.

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#telegram
#взятка
#суд
#наркотики
#нарушения
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