Спасатели вывели из леса под Сергиевым Посадом двух заблудившихся девушек

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Две семнадцатилетние девушки, отправившиеся за грибами в лес у деревни Алексеево Сергиево-Посадского городского округа, заблудились и не смогли самостоятельно найти дорогу домой, их выручили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Медицинская помощь девушкам не понадобилась. Их довезли до дома на аварийно-спасательной машине.«Девушки приехали отдыхать в деревню Алексеево с родителями, но за грибами отправились одни. В лесу они поняли, что сбились с пути и сами обратились за помощью в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Координаты потерявшихся определили добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» и передали данные работникам Мособлпожспаса. Прибывшие на место спасатели сумели быстро отыскать «потеряшек», — говорится в сообщении.
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