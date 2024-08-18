В Днепре подожгли машину военного

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В Днепре (бывший Днепропетровск) неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего. Об инциденте информирует украинский информационный портал «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
На опубликованных кадрах виден горящий автомобиль. Также слышны звуки, похожие на хлопки. Как отмечается в публикации, это уже не первый подобный случай.
В начале августа Национальная полиция Украины заявила, что в этом году 68 человек были арестованы за поджоги автомобилей, принадлежащих военнослужащих национальной армии. По имеющимся данным, такие преступления наиболее распространены в Киеве, Одессе, Днепропетровске и Харькове.
До этого сообщалось, что еще одна волна поджогов релейных шкафов и автомобилей военных прокатилась по Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В начале августа Национальная полиция Украины заявила, что в этом году 68 человек были арестованы за поджоги автомобилей, принадлежащих военнослужащих национальной армии. По имеющимся данным, такие преступления наиболее распространены в Киеве, Одессе, Днепропетровске и Харькове.
До этого сообщалось, что еще одна волна поджогов релейных шкафов и автомобилей военных прокатилась по Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Александр Климов