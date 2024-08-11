На Украине сообщили о ночных поджогах машин военных в Днепре и Одессе

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Автомобили украинских солдат подожгли в Днепре и Одессе прошлой ночью. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
Согласно информации источника, один из автомобилей был припаркован в районе одного из ЖК по улице Кобзаря. Спустя некоторое время издание опубликовало кадры поджога авто в Одессе.
В настоящее время подробности инцидента не уточняются.
Ранее сообщалось, что еще одна волна поджогов релейных шкафов и автомобилей военных прокатилась по Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в последнее время украинцы стали часто поджигать машины, принадлежащие военнослужащим ВСУ. Люди принимают их за автомобили ТЦК.
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В настоящее время подробности инцидента не уточняются.
Ранее сообщалось, что еще одна волна поджогов релейных шкафов и автомобилей военных прокатилась по Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в последнее время украинцы стали часто поджигать машины, принадлежащие военнослужащим ВСУ. Люди принимают их за автомобили ТЦК.
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Екатерина Коршунова