В Киеве произошла серия взрывов

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Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе Киева в ночь на 16 декабря.
Серия взрывов произошла ночью в Подольском районе Киева. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале.
По словам Кличко, перед взрывами в городе сработали средства противовоздушной обороны, они были слышны на левом берегу в Дарницком районе.
После сообщения о взрывах в Подольском районе Киева Кличко уточнил, что угроза от беспилотников не исчезла, а в сторону Киева движутся ещё две группы дронов.
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«Взрывы в Подольском районе столицы», —сообщил Кличко.
После сообщения о взрывах в Подольском районе Киева Кличко уточнил, что угроза от беспилотников не исчезла, а в сторону Киева движутся ещё две группы дронов.
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Мария Фирсова