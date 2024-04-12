В ДНР боевика «Азова»* приговорили к 28 годам за убийство жительницы Мариуполя

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Верховный суд ДНР вынес приговор боевику «Азова»*, который убил мирную жительницу Мариуполя, об этом сообщает Следственный комитет в своём Telegram-канале.
Как удалось установить следствию, в марте 2022 года боевик украинского нацбатальона «Азов»* Алексей Жерновский находился на боевой позиции в жилом доме Мариуполя. К нему подошла горожанка, которая решила спрятаться в доме после полученного ранения. К украинскому боевику она обратилась за помощью.
Однако, Жерновский вывел женщины на веранду и трижды выстрелил в неё. Жительница Мариуполя скончалась на месте.
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Однако, Жерновский вывел женщины на веранду и трижды выстрелил в неё. Жительница Мариуполя скончалась на месте.
«Учитывая ранее назначенное Жерновскому наказание в виде 24 лет лишения свободы, суд назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 28 лет», — сообщили в СК.
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Евгения Парфентьева