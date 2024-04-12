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Уехавшему из ДНР на Сахалин военному дали восемь лет колонии

12 апреля 2024, 07:38
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Самовольно оставивший место службы в ДНР россиянин, который уехал на Сахалин, получил срок, пишет РИА Новости.
По данным агентства, Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к 8 годам колонии. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы).

В начале февраля 2023 года в период мобилизации мужчина самовольно оставил расположение подразделения воинской части в Донецкой Народной Республике и уехал на Сахалин, установлено в судебном заседании.



В пункт постоянной дислокации своей части он прибыл только 6 февраля 2024 года. В суде отметили, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

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Служащий в ВСУ комик Виктор Розовый чуть не лишился головы
12 апреля 2024, 07:20

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Украинский комик Виктор Розовый, служащий в ВСУ, получил ранение в голову, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на его супругу Ольгу.
По данным издания, все случилось в ходе выполнения одного из боевых заданий. Розовый известен своим участием в украинской «Лиге смеха». Его супруга отметила, что после операции состояние Виктора стабильное, он находится в сознании.

Розовая добавила, что предстоит длительный процесс реабилитации, который потребует много времени.

В начале апреля раненый российский пулеметчик смог ликвидировать 27 украинских военных. В начале боя в районе Новомихайловки в ДНР командир группы получил тяжелые ранения, поэтому «Бурхат» взял командование на себя. Он вместе с отрядом захватил опорный пункт ВСУ.

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#спецоперация
#солдаты
#больница
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Десант уничтожил в Часове Яре вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ
ВС РФ уничтожили в Часовом Яре вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ
12 апреля 2024, 06:40

Фото: Минобороны РФ

Расчет ПТРК костромских десантников артиллерийского полка ВДВ ликвидировал вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ в Часове Яре. Об этом информирует Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, специалисты радиоэлектронной борьбы нашли ретранслятор для дронов противника на сотовой вышке в центре населенного пункта. Для уничтожения цели задействовали ПТРК «Фагот».

«Метким пуском управляемой ракеты из ПТРК десантники-противотанкисты уничтожили ретранслятор ВСУ, который находился на расстоянии около восьми километров», — добавили в МО.
Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил о серьезном продвижении российских сил под Марьинкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил под Марьинкой
Советник Пушилина Кимаковский: под Марьинкой идет крупное продвижение ВС РФ
12 апреля 2024, 05:52

Фото: Минобороны РФ

Российские военные продвинулись под Марьинкой в Донецкой народной республике. Это открывает оперативный простор сразу в нескольких направлениях, сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в разговоре с РИА Новости.
«Серьезное продвижение у нас идет под Марьинкой. И это тоже положительный результат. Почему? Потому что с Марьинки у нас открывается оперативный простор на несколько направлений, в том числе в сторону Курахово — ближайшей конституционной границы Донецкой Народной Республики… Также идут наступательные бои между Марьинкой и Авдеевкой», — заявил он.
Марьинка стала точкой одного из самых продолжительных сражений конфликта. Как и другой крупный пригород, Авдеевка, этот город расположен близко от Донецка и позволял украинским войскам совершать артиллерийские удары по мирным гражданам с близкого расстояния.

Ранее сообщалось, что Российские войска форсировали реку Мокрые Ялы в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Минобороны раскрыли, чем обернётся новое контрнаступление Украины

#военные
#город
#новости
#днр
#всу
#вс рф
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В Ростовской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника
Губернатор Голубев: ПВО сбила над Новошахтинском Ростовской области четыре БПЛА
12 апреля 2024, 03:40

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 4 беспилотных летательных аппарата над Новошахтинском в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Телеграм-канале.
«В 03:10 в Новошахтинске объявлен отбой атаки БПЛА. Силами ПВО уничтожено четыре беспилотника», — сообщил глава региона.
По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, повреждения объектов не зафиксировано

Ранее сообщалось о взрывах в Хмельницкой и Днепропетровской области Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#бпла
#пво
#беспилотник
#ростовская область
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«Общественное»: В Хмельницкой области прогремели взрывы
12 апреля 2024, 03:27

Фото: istock / aapsky

Ночью 12 апреля в Хмельницкой области на западе Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское информагентство «Общественное».
Детали не сообщаются, местные власти ситуацию не комментировали.

Сейчас воздушная тревога действует в Винницкой, Одесской, Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской и Черновицкой областях.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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#запад
#воздушная тревога
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#взрывы
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Стало известно, сколько украинцев готовы вступить в ВСУ
Только 20% украинцев мобилизационного возраста выразили готовность пойти в ВСУ
12 апреля 2024, 03:23

Фото: istock / Mariia Kokorina

Большая часть украинских мужчин не готовы вступить в ряды Вооруженных сил Украины по мобилизации или контракту. Об этом свидетельствуют данные опроса, который опубликовало украинское издание «Общественное».
Так, только 20% мужчин в возрасте от 25 до 59 лет, рассматривают возможность пойти в ВСУ добровольцем, по контракту или мобилизации. 63% опрошенных вообще не рассматривают такой вариант.

Помимо этого, по итогам опроса 60% мужчин отрицательно оценили работу военкоматов.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ч США обеспокоены снижением возраста мобилизации на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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#мобилизация
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Губернатор сообщил об отражении атаки беспилотника в Ростовской области
Губернатор Голубев: ПВО отражает атаку БПЛА у Новошахтинска Ростовской области
12 апреля 2024, 02:40

Фото: istock / Naypong

Российские системы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов около Новошахтинска Ростовской области. Об этом проинформировал губернатор региона Василий Голубев в Телеграм-канале.
«Последствия на земле уточняются», — отметил глава области.
По информации Министерства обороны, 11 апреля в Брянской области ликвидировали украинский БПЛА самолетного типа, с помощью которого ВСУ пытались атаковать территории Российской Федерации.

За ночь ВС РФ сбили 12 беспилотников. Один из дронов рухнул в Добровском муниципальном округе Липецкой области на строящееся здание больницы. После этого начался пожар, из местных жителей никто не пострадал.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#всу
#минобороны
#пво
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В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
«Зеркало недели»: в Кривом Роге Днепропетровской области слышны взрывы
12 апреля 2024, 01:17

Фото: istock / André Muller

Ночью в Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Об этом информирует украинское агентство «Зеркало недели».
Детали не сообщаются, местные власти ситуацию не комментировали.

В Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что российские войска форсировали реку Мокрые Ялы в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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#взрывы
#тревога
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#украина
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Запад встревожен катастрофическим положением Украины
Bloomberg: Украина находится в самом уязвимом положении с начала СВО
11 апреля 2024, 22:12

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина находится в самом уязвимом положении с начала российской спецоперации. Об этом пишет Bloomberg.
«Согласно западным чиновникам, осведомленным о ситуации, острая нехватка боеприпасов и живой силы на 1200-километровом фронте и дыры в противовоздушной обороне свидетельствуют о том, что Украина находится в самом уязвимом положении за более чем два года конфликта», — говорится в статье.

Авторы утверждают, что российские удары по энергообъектам Украины, а также успешное продвижение армии России вглубь украинской обороны вызывают опасения, что силы ВСУ находятся на грани полного краха. Издание считает, что следующие месяцы станут огромным испытанием для Украины.

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#вс рф
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