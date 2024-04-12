Уехавшему из ДНР на Сахалин военному дали восемь лет колонии

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Самовольно оставивший место службы в ДНР россиянин, который уехал на Сахалин, получил срок, пишет РИА Новости.
По данным агентства, Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к 8 годам колонии. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы).
В начале февраля 2023 года в период мобилизации мужчина самовольно оставил расположение подразделения воинской части в Донецкой Народной Республике и уехал на Сахалин, установлено в судебном заседании.
В пункт постоянной дислокации своей части он прибыл только 6 февраля 2024 года. В суде отметили, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
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В начале февраля 2023 года в период мобилизации мужчина самовольно оставил расположение подразделения воинской части в Донецкой Народной Республике и уехал на Сахалин, установлено в судебном заседании.
В пункт постоянной дислокации своей части он прибыл только 6 февраля 2024 года. В суде отметили, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
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Алёна Самарева