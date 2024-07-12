В ДНР экс-сотрудника миссии ОБСЕ Голду приговорили к 14 годам за шпионаж

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Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор ассистенту по безопасности специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Вадиму Голду.
Его признали виновным в шпионаже и приговорили к 14 годам лишения свободы.Эту информацию предоставила пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В дальнейшем по этим объектам наносились ракетные удары, в результате чего был причинён ущерб на сумму более 96,9 миллиона рублей. Кроме того, в Генпрокуратуре отметили, что собранная информация могла быть использована против Вооружённых сил РФ и гражданских лиц.
Суд также постановил конфисковать 43 бронированных автомобиля марки «Toyota» модели Land Cruiser 200, которые использовались сотрудниками Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Эти автомобили использовались в нарушение безопасности Донецкой Народной Республики и Российской Федерации.
Вадим Голда был арестован МГБ ДНР в апреле 2022 года. Тогда глава республики Денис Пушилин говорил, что камеры СММ ОБСЕ могли работать на украинскую и иностранную разведку и корректировать огонь по территории ДНР.
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«Суд установил, что в декабре 2021 года Голда, находясь на территории ДНР, выполнял разведывательное задание в интересах иностранной разведки. Он собирал данные об объектах промышленности республики», — сообщили в Генпрокуратуре.
В дальнейшем по этим объектам наносились ракетные удары, в результате чего был причинён ущерб на сумму более 96,9 миллиона рублей. Кроме того, в Генпрокуратуре отметили, что собранная информация могла быть использована против Вооружённых сил РФ и гражданских лиц.
Суд также постановил конфисковать 43 бронированных автомобиля марки «Toyota» модели Land Cruiser 200, которые использовались сотрудниками Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Эти автомобили использовались в нарушение безопасности Донецкой Народной Республики и Российской Федерации.
Вадим Голда был арестован МГБ ДНР в апреле 2022 года. Тогда глава республики Денис Пушилин говорил, что камеры СММ ОБСЕ могли работать на украинскую и иностранную разведку и корректировать огонь по территории ДНР.
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Мира Полтева