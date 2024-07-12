Массовое ДТП произошло на пункте оплаты на трассе «Дон», погибли три человека

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Пять автомобилей столкнулись на пункте оплаты на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, три человека погибли, в том числе один ребенок. Об этом сообщил журналистам представитель региональной Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем «ГАЗон Next», не справился с управлением и допустил столкновение с остановившимся автомобилем Lada Granta, который продолжил движение по инерции и допустил столкновения с автомобилями Haval, Kia Rio и Kia Ceed», — говорится в сообщении.
ДТП произошло вечером 11 июля на 803-м километре М-4 «Дон» в Чертковском районе.
Погибли водитель Lada Granta и двое его пассажиров – 49-летняя женщина и 11-летний мальчик. Также травмы получили водитель и пассажир автомобиля Haval.
По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование проходит под контролем ростовской прокуратуры.
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Элина Позднякова