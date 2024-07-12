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Массовое ДТП произошло на пункте оплаты на трассе «Дон», погибли три человека

12 июля 2024, 11:17
Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Пять автомобилей столкнулись на пункте оплаты на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, три человека погибли, в том числе один ребенок. Об этом сообщил журналистам представитель региональной Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем «ГАЗон Next», не справился с управлением и допустил столкновение с остановившимся автомобилем Lada Granta, который продолжил движение по инерции и допустил столкновения с автомобилями Haval, Kia Rio и Kia Ceed», — говорится в сообщении.

ДТП произошло вечером 11 июля на 803-м километре М-4 «Дон» в Чертковском районе.



Погибли водитель Lada Granta и двое его пассажиров – 49-летняя женщина и 11-летний мальчик. Также травмы получили водитель и пассажир автомобиля Haval.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование проходит под контролем ростовской прокуратуры.

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Неизвестные залили красной краской посольство Чехии в Москве
РИА Новости: посольство Чехии в Москве облили красной краской
12 июля 2024, 11:54

Фото: IStock/ojos de hojalata

Неизвестные облили красной краской посольство Чехии в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Кем именно оказались вандалы не уточняется. Залитыми оказались ограждение и турникет на входе в представительское учреждение.

Работники муниципальных служб уже работают на месте. В это время местность патрулируют сотрудники Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в Норвегии мужчина в инвалидной коляске пытался поджечь королевский дворец, кинув в него две бутылки с зажигательной смесью. Пожар был быстро ликвидирован.

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Пассажиры российского самолёта оказались на два часа заперты в душном салоне
12 июля 2024, 11:49

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Пассажиры российской авиакомпании Utair два часа провели в душном салоне самолёта перед взлётом. Такая ситуация возникла из-за неисправности воздушного судна, которая была выявлена перед самым вылетом рейса.
Самолёт должен был вылететь в Ереван из столичного аэропорта Внуково в четверг, 11 июля, в 20:50, сообщает телеграм-канал SHOT. Посадка пассажиров прошла вовремя и в штатном режиме, борт уже вырулил на взлётную полосу, но затем опять вернулся к терминалу. Двери не открывали и пассажиры провели в запертом салоне два долгих часа. Затем бортпроводники сообщили, что борт неисправен, и вывели всех на улицу.

Как сообщает телеграм-канал, многие пассажиры из-за незапланированной задержки не успели на стыковочные рейсы в Ереване. Компания-перевозчик пока отказывается компенсировать им стоимость пропавших билетов.

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#самолет
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БПЛА ВСУ атаковал пляж в курортном комплексе Riviera Wellness под Белгородом
12 июля 2024, 11:44

Фото: iStock/Besides the Obvious

Украинский беспилотник атаковал пляж в курортном комплекс Riviera Wellness в посёлке Разумное Белгородской области. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, дрон рухнул прямо на пляж, где находились отдыхающие, но не взорвался, поэтому пострадавших и жертв удалось избежать.

Около 11 утра в пятницу в Белгороде и Белгородской области была объявлена ракетная опасность. В регионе были слышны взрывы. По предварительным данным, система противовоздушной обороны отработала по целям в воздухе.

23 июня со стороны Украины был нанесён ракетный удар по Севастополю американскими ракетами. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150. Большинство убитых и раненых отдыхало на местном пляже.

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#опасность
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В Петербурге мужчина упал замертво во время собеседования
12 июля 2024, 11:28

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге мужчина умер прямо во время собеседования в офисе в Невском районе. Об этом пишет Mash на Мойке.
Согласно сообщению, мужчина планировал устроиться на работу сборщиком мебели и приехал на собеседование с будущим начальником на Автогенную улицу. В офисе 50-летнего мужчину встретили и проводили к боссу. В какой-то момент руководитель вышел из кабинета, а когда вернулся, то обнаружил на полу мертвого мужчину.

На место срочно вызвали скорую помощь, однако прибывшие врачи только констатировали смерть. В настоящее время судмедэксперты устанавливают точную причину гибели мужчины.

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В ДНР экс-сотрудника миссии ОБСЕ Голду приговорили к 14 годам за шпионаж
12 июля 2024, 11:21

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор ассистенту по безопасности специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Вадиму Голду.
Его признали виновным в шпионаже и приговорили к 14 годам лишения свободы.Эту информацию предоставила пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

«Суд установил, что в декабре 2021 года Голда, находясь на территории ДНР, выполнял разведывательное задание в интересах иностранной разведки. Он собирал данные об объектах промышленности республики», — сообщили в Генпрокуратуре.

В дальнейшем по этим объектам наносились ракетные удары, в результате чего был причинён ущерб на сумму более 96,9 миллиона рублей. Кроме того, в Генпрокуратуре отметили, что собранная информация могла быть использована против Вооружённых сил РФ и гражданских лиц.

Суд также постановил конфисковать 43 бронированных автомобиля марки «Toyota» модели Land Cruiser 200, которые использовались сотрудниками Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Эти автомобили использовались в нарушение безопасности Донецкой Народной Республики и Российской Федерации.

Вадим Голда был арестован МГБ ДНР в апреле 2022 года. Тогда глава республики Денис Пушилин говорил, что камеры СММ ОБСЕ могли работать на украинскую и иностранную разведку и корректировать огонь по территории ДНР.

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Массовое ДТП произошло на пункте оплаты на трассе «Дон», погибли три человека

Военный устроил стрельбу под Белгородом, есть жертвы

Тело убитого ребенка в чемодане нашли на мусорке в Перми
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#рф
#служба
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Военный устроил стрельбу под Белгородом, есть жертвы
12 июля 2024, 11:02

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Белгородской области российский военный устроил стрельбу в пункте воинской дислокации, есть погибшие и раненые. Сейчас его разыскивают. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, стрельба произошла вечером 11 июля. Её устроил 29-летний военнослужащий из Чувашии. Два человека скончались, еще один получил ранение. О состоянии пострадавшего информации нет. По предварительным данным, контрактник открыл огонь по сослуживцам на фоне бытового конфликта.

После происшествия боец сбежал, прихватив с собой автомат Калашникова и 70 патронов к нему. Позже оружие нашли недалеко от места происшествия. Его поиски длятся уже более 10 часов. Предполагается, что мужчина мог бежать на территорию Украины.

Для поиска беглеца в регионе объявлен план «Перехват».

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Тело убитого ребенка в чемодане нашли на мусорке в Перми
12 июля 2024, 10:26

Фото: iStock/vmargineanu

В Перми на улице Монастырской возле мусорного контейнера в чемодане обнаружили труп мальчика, на вид которому было от шести до восьми лет. Ребёнок был убит. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, ночью на мусорку пришел мужчина без определенного места жительства, увидел чемодан и открыл его. Там он обнаружил убитого мальчика, на вид ему было около семи лет. На теле были колото-резаные раны и следы удушения.

Мужчина сразу бросился в полицию и сообщил о страшной находке. Полиция ищет убийцу ребенка и пытается установить его личность. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве приговорили к году и восьми месяцам колонии мать и двух женщин за попытку продать младенца за 60 тысяч рублей.

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#мужчина
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В Ступине потушили лесной пожар, власти ищут поджигателя
12 июля 2024, 09:44

Фото: iStock/vmargineanu

Пожар возник на территории Ступинского участкового лесничества — в четырёх километрах от посёлка Белопесоцкий, площадь возгорания составила 0, 23 гектара, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Возгорание было обнаружено при помощи системы видеомониторинга. На место немедленно направили одиннадцать человек из лесопожарных формирований, в тушении также было задействовано пять единиц техники. На ликвидацию пожара ушло почти четыре часа», — говорится в сообщении.
Пожар был низовым и возник из-за действий человека. Сейчас лесная охрана опрашивает возможных свидетелей происшествия, чтобы установить виновного.

В ведомстве напомнили, что за поджог, который стал причиной лесного пожара, физлицо ждёт штраф в размере до 60 тысяч рублей, штраф для должностных лиц составляет до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей. Кроме того, поджигателям грозит до десяти лет лишения свободы.

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#комлесхоз мо
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У москвича разорвалось легкое после употребления веселящего газа
12 июля 2024, 09:42

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Житель Москвы умер от разрыва легкого после того, как употребил веселящий газ из баллона, пишет Shot.
Тело молодого человека обнаружила его сожительница.

По информации портала, девушка вернулась с работы домой и увидела мужчину лежащим на полу без признаков жизни. Рядом с телом стоял гелиевый баллон. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины от разрыва легкого.

Собеседница портала позже рассказала, что гелиевый баллон был куплен для надувания шариков и каких-либо намерений покончить жизнь самоубийством ее избранник не озвучивал.

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