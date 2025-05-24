В ДНР из-за взрыва бытового газа пострадали четыре человека

Фото: iStock/ Magdalena Wygralak
В Киевском районе Донецка случился взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме, сообщило Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике в Телеграм-канале.
В результате происшествия пострадали четыре человека, еще один, по предположениям, может находиться под завалами.
Спасатели извлекли из-под обломков троих людей — двух женщин и мужчину. Пострадавших передали бригаде скорой медицинской помощи. Помимо прочего, травмы получил несовершеннолетний, но госпитализация ему не потребовалась.
Из-за инцидента разрушены балконы и окна, а где-то осыпалась кирпичная кладка. Согласно информации главы города Донецка Алексея Кулемзина, в доме повреждено пять квартир.
На месте случившегося продолжают работать спасатели. Там находятся 38 специалистов и девять единиц техники МЧС России.
Читайте также:
Родные зарезанной на Урале пенсионерки заплатят 300 тысяч за поимку убийцы
Петербурженка подожгла отдел полиции, поверив мошенникам
В Подмосковье очевидцы реанимировали пострадавшего в ДТП ребенка на трассе М-12
«Произошел взрыв бытового газа без последующего горения», — отметили представители МЧС РФ по региону.
Спасатели извлекли из-под обломков троих людей — двух женщин и мужчину. Пострадавших передали бригаде скорой медицинской помощи. Помимо прочего, травмы получил несовершеннолетний, но госпитализация ему не потребовалась.
Из-за инцидента разрушены балконы и окна, а где-то осыпалась кирпичная кладка. Согласно информации главы города Донецка Алексея Кулемзина, в доме повреждено пять квартир.
На месте случившегося продолжают работать спасатели. Там находятся 38 специалистов и девять единиц техники МЧС России.
Читайте также:
Родные зарезанной на Урале пенсионерки заплатят 300 тысяч за поимку убийцы
Петербурженка подожгла отдел полиции, поверив мошенникам
В Подмосковье очевидцы реанимировали пострадавшего в ДТП ребенка на трассе М-12
Ольга Енгалычева