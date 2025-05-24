В ДНР из-за взрыва бытового газа пострадали четыре человека

Родственники 64-летней пенсионерки, жестоко убитой на станции Чапаевская в Екатеринбурге, объявили вознаграждение в размере 300 тысяч рублей за любую информацию о преступнике. Трагедия произошла 26 апреля, когда пожилая женщина возвращалась из салона красоты. Об этом сообщает «РИА Новости».