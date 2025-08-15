В Колумбии бездомный смертельно ранил студента, отказавшегося подать милостыню

15 августа 2025, 12:49

19-летний Эстебан скончался после ножевого удара в шею от бездомного

Фото: Istock / holwichaikawee

В Колумбии произошла трагедия: 19-летний студент по имени Эстебан выгуливал собаку, когда к нему подошёл пожилой бездомный и попросил монету. Парень отказал.