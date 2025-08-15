В Колумбии бездомный смертельно ранил студента, отказавшегося подать милостыню
19-летний Эстебан скончался после ножевого удара в шею от бездомного
В Колумбии произошла трагедия: 19-летний студент по имени Эстебан выгуливал собаку, когда к нему подошёл пожилой бездомный и попросил монету. Парень отказал.
Спустя несколько шагов мужчина неожиданно развернулся, достал нож и ударил Эстебана в шею, повредив яремную вену и сонную артерию. Потеря крови была мгновенной и обильной.
Мать студента, выбежавшая из ближайшего магазина, попыталась оказать помощь, но юноша умер через несколько минут.
Нападавшего уже задержали. Теперь ему предстоит провести остаток жизни в тюрьме.
