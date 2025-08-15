В Нью-Йорке зафиксировали четвертую смерть от легионеллеза

15 августа 2025, 12:57

ABC: в Нью-Йорке четвертый человек умер от легионеллеза

Фото: iStock/tuachanwatthana

Четвертый человек скончался от легионеллеза, также называемого «болезнью легионеров», в Нью-Йорке. Об этом информирует телеканал ABC со ссылкой на местных чиновников.