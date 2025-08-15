В Нью-Йорке зафиксировали четвертую смерть от легионеллеза
ABC: в Нью-Йорке четвертый человек умер от легионеллеза
Четвертый человек скончался от легионеллеза, также называемого «болезнью легионеров», в Нью-Йорке. Об этом информирует телеканал ABC со ссылкой на местных чиновников.
В 12 из 10 зданий, включая городскую больницу и еще одно медицинское учреждение, были обнаружены бактерии, вызывающие заболевание. Уточняется, что в 11 из этих сооружений были приняты меры по борьбе с бактериями, а в последнем здании обеззараживание должно быть проведено в пятницу.
После обнаружения случаев заражения легионеллезом на Манхэттене власти Нью-Йорка начали расследование.
Читайте также: