В ДНР пострадали 14 человек в результате атаки со стороны ВСУ

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При атаке со стороны ВСУ пострадали 14 человек, сообщил в Telegram-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Он уточнил что ранены шестеро мужчин и восемь женщин. Один человек погиб.
Пострадавшим сейчас оказывают помощь. Чиновник добавил, что в Горловке повреждены дома, автомобиль, торговые центры.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Сейчас ведутся ожесточенные бои в приграничье под Курском, где украинские неонацисты попытались прорвать оборону 6 августа.
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«Со стороны ВФУ совершено 26 вооруженных атак, выпущено порядка 70 боеприпасов. Применялись стволовая артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА», — говорится в публикации.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Сейчас ведутся ожесточенные бои в приграничье под Курском, где украинские неонацисты попытались прорвать оборону 6 августа.
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Никита Кротов