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«Легкие успехи» боевиков ВСУ в Курской области закончились. Теперь можно увидеть ответы российских бойцов на действия киевского режима, сообщил аналитик организации Black Bird Group, которая анализирует снимки боевых полей со спутника, Паси Паройнен. Его цитирует The New York Times.
«Если в течение трех дней с начала наступления можно было наблюдать «легкие успехи» ВСУ под Суджей и в других приграничных селах, то теперь наступление остановилось и «становятся видны последствия российского ответа», — сказано в публикации.Ранее сообщалось, что нападение со стороны украинских военных под Курском отразили солдаты-срочники ВС РФ. Российская сторона не понесла никаких потерь.
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Никита Кротов