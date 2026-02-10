В Петербурге мастера маникюра устроили драку в салоне красоты
Двух мастеров петербургской студии красоты оштрафовали за драку, которая возникла из-за рабочего места. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, пишет 78.ru.
12 июня 2025 года в студии Надежда толкнула Карину в спину, затем несколько раз ударила ногами и вцепилась в волосы. Карина в ответ применила те же методы. Медики выявили у Карины ушибы, ссадины и кровоподтёки, тогда как у Надежды лишь физическая боль.
Согласно информации суда, конфликт возник из-за педикюрного кресла, единственного в салоне. Надежда разместила рядом с креслом свои инструменты, несмотря на то что на это время была записана клиентка Карины. Суд назначил Надежде штраф в размере 15 тысяч рублей, а Карине — 5 тысяч рублей.
