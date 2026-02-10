В Петербурге мастера маникюра устроили драку в салоне красоты

10 февраля 2026, 17:04

Суд Петербурга назначил штрафы двум мастерам маникюра за драку в салоне красоты

Фото: iStock/AntonioGuillem

Двух мастеров петербургской студии красоты оштрафовали за драку, которая возникла из-за рабочего места. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, пишет 78.ru.