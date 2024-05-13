В ДНР рассказали об обстреле ВСУ мирных жителей гранатами

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX
Вооруженные бойцы Национальной гвардии Украины в ходе бегства из села Семеновка Ясиноватского района Донецкой народной республики (ДНР) сбрасывали боеприпасы с беспилотников и выгоняли мирных жителей из подвала, который они использовали в качестве убежища, рассказали РИА Новости жители Семеновки.
По их словам, украинские военные не давали им покоя, обстреливая с ВОГ-17 (модифицированный для сброса с беспилотников гранатометные выстрелы).
Жители добавили, что те, кто прятался в подвалах, выходили только за едой или водой.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку Донецкой народной республики из артиллерийских орудий натовского калибра.
Читайте также:
На Украине произошел скандал из-за наступления России на Харьков
В Херсоне прогремели взрывы
Генштаб ВСУ признал успехи России на харьковском направлении
«Мы с белыми флажками, чтобы нас меньше кто трогал, но не давали нам покоя. Не давали ни сходить, ни воды набрать», – поделились они.
Жители добавили, что те, кто прятался в подвалах, выходили только за едой или водой.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку Донецкой народной республики из артиллерийских орудий натовского калибра.
Читайте также:
На Украине произошел скандал из-за наступления России на Харьков
В Херсоне прогремели взрывы
Генштаб ВСУ признал успехи России на харьковском направлении
Александр Климов