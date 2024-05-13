В Херсоне прогремели взрывы

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В подконтрольном Украине Херсоне прогремели взрывы, передает издание «Зеркало недели» на своем Telegram-канале.
«Херсон, местные паблики сообщают о взрывах. Пройдите в укрытия», – сообщается в публикации.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Херсонской области не объявлялась. На данный момент сигналы звучат только в Харьковской области.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов