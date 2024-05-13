Генштаб ВСУ признал успехи России на харьковском направлении

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В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) отметили, что оперативная обстановка в Харьковской области сложная. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном Telegram-канале.
«На харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется... Ведутся бои за приграничный город Волчанск», – отмечается в публикации.
Генштаб признал факт наступления российских войск под Харьковом и подчеркнул, что Москва добилась «тактических успехов».
Ранее стало известно, что российские войска вошли в город Волчанск Харьковской области Украины. Армия активно продвигается в этом направлении. Некоторые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), подвергшиеся атаке российских войск, покинули свои позиции, оставив оружие и технику.
Президент Украины Владимир Зеленский, в своих очередь, прокомментировал наступление российских войск на харьковском направлении. По словам украинского президента, столкновения происходят в нескольких населенных пунктах Харьковской области. Он отметил, что эти населенные пункты находятся вблизи российской границы и ранее считались серой зоной.
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Александр Климов