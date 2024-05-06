В ДНР разыскивают военного, расстрелявшего шестерых сослуживцев

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Сотрудники полиции разыскивают военного, который подозревается в убийстве шестерых сослуживцев в ДНР. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По информации портала, 57-летний военный расстрелял шестерых сослуживцев из гаубичного артиллерийского дивизиона и скрылся с места преступления. При нем может находиться автомат и боекомплект к нему.
Сообщается, что мужчина ранее привлекался по уголовной статье.
Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало, информация не подтверждена.
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Сообщается, что мужчина ранее привлекался по уголовной статье.
Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало, информация не подтверждена.
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Анастасия Хохлова