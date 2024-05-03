Российский военный в одиночку уничтожил более 10 бойцов ВСУ

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Гвардии ефрейтор Олег Голобоков в одиночку уничтожил более десяти военных пулеметного расчета Украины. Об этом рассказали в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.
«В ходе штурма здания, Олег Голобоков, действуя смело и решительно, прицельным огнем из гранатомета уничтожил пулеметный расчет противника. Несмотря на ожесточенное сопротивление противник был выбит с занимаемых позиций», — сказано в сообщении ведомства.Российский военнослужащий смог незаметно к ним приблизиться и прицельным огнем из гранатомета уничтожил пулеметный расчет врага. Во время боя ликвидировали более 10 боевиков. Остальные, покунив позиции, отступили.
Стоит отметить, что решительные действия Голобокова позволили группе российских бойцов выполнить боевую задачу без потерь.
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Алина Юрчак